متظاهرون يهاجمون سفارات أجنبية في الكونغو احتجاجا على تقدم المتمردين شرقي البلاد (فيديو)

هاجم متظاهرون في جمهورية الكونغو الديمقراطية الثلاثاء سفارات أجنبية بالعاصمة كينشاسا احتجاجا على تقدم متمردي حركة 23 مارس، المعروفة باسم “إم 23″، المدعومين من رواندا، إلى مدينة غوما الرئيسية شرقي البلاد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أثناء تقدمهم نحو السفارات في كينشاسا، حيث يقومون بالسلب والنهب، أو إضرام النيران في أجزاء من مبانيها.

واستُهدفت سفارات رواندا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة، وتصاعد الدخان من مبنى السفارة الفرنسية.

كما تعرضت سفارتا كينيا وأوغندا للهجوم، حسبما أفاد صحفيو وكالة أسوشيتد برس في الموقع.

السيطرة على مطار غوما

وفي تطور آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حركة “إم 23” والقوات الرواندية تمكنت الثلاثاء من السيطرة على مطار غوما شرق الكونغو، بحيث باتت المدينة على وشك السقوط بالكامل في أيدي القوتين الحليفتين.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية “لقد سيطروا على المطار، وقادة من حركة إم 23 موجودون هناك”، لافتا إلى أن “أكثر من 1200 جندي كونغولي استسلموا ويتمركزون في قاعدة تابعة لقوات بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو المعروفة باسم “مونوسكو”.

ويشكل متمردو “إم 23” واحدة من نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس على الفوز بموطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن، على طول الحدود مع رواندا، في صراع مستمر منذ عقود، مما أسفر عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

واتهمت الكونغو والولايات المتحدة رواندا بدعم حركة “إم 23″، التي تتألف في الأساس من أفراد من عرقية التوتسي الذين انشقوا عن الجيش الكونغولي قبل أكثر من عقد من الزمان.

فرنسا تندد

ومن جانبه ندد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على منصة “إكس” بالهجوم على السفارة الفرنسية في كينشاسا، وقال إن الحريق الذي اندلع في السفارة تمت السيطرة عليه.

وأضاف بارو أن “هذه الهجمات غير مقبولة”، مشيرا إلى أن يجري القيام بكل شيء لضمان سلامة المواطنين الفرنسيين وموظفي السفارة.

كما أعلنت بلجيكا، الثلاثاء تعرض سفارتها في كينشاسا للاعتداء. وأفادت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان، بأن المظاهرات مستمرة بالقرب من العديد من السفارات في العاصمة كينشاسا، بما في ذلك سفارة بلجيكا.

وأشار البيان إلى أن بوابة سفارة بلجيكا تعرضت للحريق، مؤكدًا السيطرة عليه بعد وقت قصير وعدم وجود أي مخاطر متعلقة بالموظفين أو زائري السفارة.

وأكد أن الوزارة تتابع التطورات عن كثب، وعلى اتصال مع السفارة في كينشاسا ومسؤولي الكونغو.

موقف الاتحاد الإفريقي

وفي ذات السياق ندد الاتحاد الإفريقي الثلاثاء بالعنف في شرق الكونغو، ودعا مجموعة “إم 23” إلى “إلقاء السلاح”.

وقالت المنظمة في منشور على منصة إكس إن مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكولي أديويي “يدين العنف الذي تمارسه حركة 23 مارس ويدعو إلى الاحترام الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وأدى هذا القتال، إلى جانب التصعيد الدبلوماسي بين الكونغو ورواندا، إلى دعوة الاتحاد لعقد اجتماع بين الزعيمين الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاغامي خلال يومين بشأن النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

تواصل إطلاق النار في غوما

ولا يزال صوت إطلاق النار يتردد الثلاثاء في بعض أحياء غوما، التي يقطنها أكثر من مليون نسمة مع عدد مواز تقريبا من النازحين، بعد أن دخلها مقاتلو حركة “إم 23” والجنود الروانديون مساء الأحد في نهاية عملية تقدم خاطفة استمرت بضعة أسابيع،

وكانت جهود الوساطة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، تحت رعاية أنغولا، انتهت بالفشل في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلن جيش جنوب إفريقيا أيضا مقتل أربعة جنود إضافيين في الكونغو الديمقراطية، ما يرفع إلى 17 عدد أفراد القوة الإقليمية لجنوب إفريقيا وبعثة الأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة في القتال ضد حركة “إم 23”.

وسط هذه الأجواء المتوترة، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا بشأن الكونغو الديمقراطية بعد ظهر الثلاثاء.

وبعد اجتماع سابق الأحد، انتقدت حكومة الكونغو الديمقراطية بيانا “غامضا” للأمم المتحدة لا يتضمن طلبا واضحا لرواندا بمغادرة الأراضي الكونغولية. وبحسب الأمم المتحدة، يوجد في المنطقة آلاف العناصر من القوات الرواندية.

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مخاطر انتشار الفيروسات، بما في ذلك فيروس إيبولا، من أحد المختبرات في غوما.

وقُتل ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب 367 آخرون في المعارك خلال اليومين الماضيين، وفق تقارير صادرة الاثنين عن مستشفيات عدة في المدينة.