مقتل موظف تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية برصاص قوات الاحتلال في غزة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل موظف يعمل لصالح وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط قطاع غزة، بينما قالت هيئة البث الرسمية إن الموظف قُتل عن طريق الخطأ برصاص الجيش الإسرائيلي في وسط القطاع.

وقال بيان لمتحدثة باسم الجيش “في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، قُتل في وسط قطاع غزة عامل من شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالح جيش الدفاع بتكليف من وزارة الدفاع. وبإرشاد من النيابة العسكرية، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا”.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن العامل الإسرائيلي قتلته قوة من الجيش الإسرائيلي بسبب خطأ في التعرف على هويته، بعد أن خرج من الجرافة التي كان يعمل عليها لصالح القوات.

وتنتشر قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بقطاع غزة، ومن المقرر أن تنسحب منها تدريجيًّا خلال مراحل الاتفاق مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الأول الجاري.