أبرز تصريحات أحمد الشرع خلال مؤتمر موسع مع الفصائل العسكرية وقوى الثورة السورية

أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اليوم الأربعاء خلال مؤتمر موسّع مع الفصائل العسكرية والثورية في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، خمس أولويات رئيسية لسوريا في المرحلة المقبلة، بعد “انتصار الثورة”.

وتشمل هذه الأولويات وفقا للشرع “ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، وإرساء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة المكانة الدولية والإقليمية لسوريا”.

وفي كلمته بالمؤتمر الذي حمل اسم “إعلان انتصار الثورة السورية”، قال الشرع: “كسرنا القيد بفضل الله، وحُرّر المعذبون، ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان فكان النصر العظيم”.

وأضاف أن “النصر لهو تكليف بحد ذاته، فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة”، مشددًا على أن “ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى، فكما عزمنا في السابق على تحريرها، فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها”.

وعدّ الشرع ما حدث من “فتح مبين” إنجازًا تخللته رحمةٌ وعدلٌ وإحسان رغم أن الحروب عادةً ما تعمّ فيها الدمار وسفك الدماء. وختم بالقول إنّ المرحلة المقبلة “تتطلب توحيد الطاقات السورية لإنهاء معاناة الشعب، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية”.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أحكمت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق عقب أيام من استعادة مدنٍ أخرى، منهيةً بذلك 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 سنة من نظام عائلة الأسد.