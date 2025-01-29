أسرى فلسطينيون من المبعدين إلى مصر يتحدثون للجزيرة مباشر (فيديو)

تحدَّث عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين أُبعدوا إلى مصر ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس إلى الجزيرة مباشر، ووصفوا مشاعرهم مع الحرية بعد عقود في سجون إسرائيل.

وكان 70 أسيرا فلسطينيا مبعدا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية قد وصلوا مساء السبت الماضي إلى الأراضي المصرية، عقب إطلاق الاحتلال سراحهم ضمن صفقة التبادل.

وتحدثت الجزيرة مباشر مع عدد من هؤلاء الأسرى المحررين قبل إبعادهم إلى دول أخرى، ومن بينهم نائل صوالحة الذي اعتُقل بعد تدنيس رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون للمسجد الأقصى في 29 سبتمبر/أيلول 2000، وآنذاك نفذ نائل عملية ضد قوات الاحتلال أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.

وقال صوالحة “كان شعورا لا يوصف عندما سمعت اسمي، بكيت من الفرحة، وتمنيت العودة إلى نابلس، لكن الإبعاد يبقى غصة في القلب. ومع ذلك، فإن الحرية حتى لو كانت منقوصة تظل حرية”.

وأرسل صوالحة رسالة إلى أهل غزة، معبّرا عن امتنانه لتضحياتهم الكبيرة قائلا “لو أُمرنا أن نسجد لغير الله لسجدنا للمجاهدين في غزة ولكتائب القسام وسرايا القدس ولكل المجاهدين”.



وأشار الأسير المحرر عبد الله شرباتي، المعتقل منذ عام 2003 والمحكوم عليه بـ23 مؤبدا و35 عاما، إلى مشاعره بعد تحريره قائلا “كانت مشاعري يوم الصفقة كبيرة جدا، خصوصا بعد طوفان الأقصى. فقد تعرضنا لتنكيل شديد بعد تلك العملية. عندما سمعت اسمي شعرت كأنني أعود إلى الحياة من جديد، لكن كانت فرحتي منقوصة بسبب التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب غزة من شهداء وتدمير”.

وأعرب شرباتي عن شكره لمصر على استقبالها الحار، مشيرا إلى أنه قد يُنقل إلى تركيا.

من جهته، عبَّر الأسير المحرر حسام عابد، الذي أمضى 21 سنة و4 أشهر في السجن، عن شعوره قائلا “كان شعورا لا يوصف، فرحة ممزوجة بالتوتر وكل المشاعر المتضاربة في نفس اللحظة”.

وأضاف عابد للجزيرة مباشر “غزة العزة والكرامة، لا يمكن أن نقدّم لها ما يكفي من التعبير عن الامتنان والتقدير لتضحياتها”.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، عن 200 أسير فلسطيني ضمن الدفعة الثانية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بينهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية، مقابل إفراج حماس عن 4 مجندات إسرائيليات أسيرات.