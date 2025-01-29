الأمم المتحدة: نحو 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ يوم الاثنين

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا) إن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة بين صباح الاثنين وظهر أمس الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، وربعهم من النساء والربع الآخر من الأطفال، مشيرا إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

مراسل الجزيرة مباشر محمد شاهين.. ناور الموت والقصف ليحتضن عائلته بعد 15 شهرًا pic.twitter.com/i8yvau4cHp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 29, 2025

وقال “إن نساء حوامل ومرضعات ومسنّين ومعاقين ومصابين بأمراض مزمنة أو محتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم، هم من ضمن فئات ضعيفة رئيسية من النازحين الذين قاموا بهذه الرحلة الصعبة سيرا على الأقدام”.

عودة الآلاف من النازحين

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد قال يوم الاثنين، إن نحو 300 ألف نازح عادوا من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وقال في بيان “عاد اليوم أكثر من 300 ألف نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوما على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

A moment of joy and relief in #Gaza. As people are returning to the north, @UN and partners are there to provide life-saving aid. The ceasefire offers a chance to help, but aid supplies must be replenished. We urgently need more funding to continue delivering vital relief. pic.twitter.com/LZF9NaTnV7 — UN Humanitarian (@UNOCHA) January 28, 2025

ووثّقت صور جوية، بثتها الجزيرة مباشر، مشاهد مهيبة لعودة الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، بعد شهور من التهجير بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأظهرت الصور طوابير طويلة من العائلات العائدة سيرًا على الأقدام والمركبات، رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم والبنية التحتية.

وتأتي عودة النازحين وسط تحديات كبيرة، حيث يعاني العائدون من نقص حاد في الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ولذلك اعتبر مراقبون أن هذه المشاهد تجسد صمود الشعب الفلسطيني.

أكوام من الأنقاض

ووجد النازحون الفلسطينيون العائدون إلى منازلهم في مدينة غزة هذا الأسبوع المنطقة في حالة خراب بعد حرب استمرت 15 شهرا مع سعي كثيرين منهم للبحث عن مأوى بين الأنقاض وعن أقارب فرقتهم الدروب.

وكانت مدينة غزة في شمال القطاع قبل الحرب مركزا حضريا حيويا، لكن القصف الإسرائيلي دمّر مناطق واسعة منها لتتحول إلى أكوام من الأنقاض والخرسانة.