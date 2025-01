الأمم المتحدة: نحو 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ يوم الاثنين

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا) إن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة بين صباح الاثنين وظهر أمس الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، وربعهم من النساء والربع الآخر من الأطفال، مشيرا إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

وقال “إن نساء حوامل ومرضعات ومسنّين ومعاقين ومصابين بأمراض مزمنة أو محتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم، هم من ضمن فئات ضعيفة رئيسية من النازحين الذين قاموا بهذه الرحلة الصعبة سيرا على الأقدام”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد قال يوم الاثنين، إن نحو 300 ألف نازح عادوا من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وقال في بيان “عاد اليوم أكثر من 300 ألف نازحٍ من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوما على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

A moment of joy and relief in #Gaza.

As people are returning to the north, @UN and partners are there to provide life-saving aid.

The ceasefire offers a chance to help, but aid supplies must be replenished.

We urgently need more funding to continue delivering vital relief. pic.twitter.com/LZF9NaTnV7

— UN Humanitarian (@UNOCHA) January 28, 2025