الأخبار|إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر

العلمان الإسرائيلي والمصري يرفرفان جنباً إلى جنب على الحدود الدولية بين البلدين (غيتي)
29/1/2025

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إنه “رصد خلال الليل مسيّرة اخترقت الأجواء من الأراضي المصرية إلى أراضي دولة إسرائيل في منطقة لواء فاران”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه “تم إسقاط المسيّرة من قبل القوة التي وصلت إلى الموقع، وعُثر على 13 قطعة سلاح بالإضافة إلى مخازن ذخيرة إضافية”.

وأشارت إلى أنه “تمت مصادرة وسائل القتال التي تم ضبطها ونقلها إلى الجهات الأمنية المختصة” بحسب الهيئة.

 

وفي أواخر العام المنصرم ادعت إسرائيل أنها أحبطت محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام مسيرة بمنطقة تتبع الفرقة 80 في القيادة الجنوبية المسؤولة عن الجبهة مع مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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