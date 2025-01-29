الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيّرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إنه “رصد خلال الليل مسيّرة اخترقت الأجواء من الأراضي المصرية إلى أراضي دولة إسرائيل في منطقة لواء فاران”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه “تم إسقاط المسيّرة من قبل القوة التي وصلت إلى الموقع، وعُثر على 13 قطعة سلاح بالإضافة إلى مخازن ذخيرة إضافية”.

وأشارت إلى أنه “تمت مصادرة وسائل القتال التي تم ضبطها ونقلها إلى الجهات الأمنية المختصة” بحسب الهيئة.

Live update: IDF foils weapons smuggling attempt on Egyptian border using drone https://t.co/OrLtkTX1UU — ToI ALERTS (@TOIAlerts) October 20, 2024

وفي أواخر العام المنصرم ادعت إسرائيل أنها أحبطت محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود المصرية باستخدام مسيرة بمنطقة تتبع الفرقة 80 في القيادة الجنوبية المسؤولة عن الجبهة مع مصر.