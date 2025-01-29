ترامب يوقع قرارا تنفيذيا لمكافحة معاداة السامية وترحيل الطلاب “المتعاطفين مع حماس”

قالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم اليوم الأربعاء توقيع أمر تنفيذي يوجّه جميع الوكالات الفدرالية بتكثيف جهودها لمكافحة “معاداة السامية”، ويشمل ذلك إجراءات قد تصل إلى ترحيل الطلاب الأجانب والمقيمين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

ووفقًا للصحيفة، فإن الأمر التنفيذي يطلب من المسؤولين في الوكالات المختلفة دراسة السبل المدنية والجنائية المتاحة للتعامل مع ما يسمّى بممارسات العداء لليهود، بما في ذلك التحقيق في “كتابات مؤيدة لحركة حماس” في الجامعات الأمريكية. وينصّ على ضرورة تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يومًا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنّ ترامب سيأمر وزارة العدل “بملاحقة الجرائم المرتبطة بمعاداة السامية بقوة”.

وأضاف المسؤول أن “الإدارة ستعمل على إلغاء تأشيرات الطلاب الذين يُظهرون تعاطفًا مع حماس أو يشاركون في احتجاجات تصفها بـ(المعادية للسامية)” داخل الجامعات.

وفي ورقة صادرة عن البيت الأبيض، شدّد ترامب على أنه بحلول عام 2025 “سيتم العثور على كلّ مقيم أجنبي شارك في الاحتجاجات المؤيدة لما وصفه بـ(الجهادية) وترحيله”، مؤكدًا عزمه على “إلغاء تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس في الحرم الجامعي فورًا”.

وتشير تقارير صادرة عن لجان بقيادة جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي إلى ضرورة ربط المساعدات الفدرالية للجامعات بشروط صارمة تجاه ما تصفه اللجنة بـ”التعصب المعادي لليهود”.

وقد ركزت هذه التقارير على جامعة كولومبيا في نيويورك، التي تلقت 2.7 مليار دولار من الأموال الفدرالية في السنة المالية 2023، متهمةً إيّاها بالسماح لتصريحات معادية للسامية بالظهور خلال اعتصامات طلابية مؤيدة للفلسطينيين بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.