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“جلحة”.. مقتل قائد ميداني كبير في قوات الدعم السريع

القائد الميداني بقوات الدعم السريع رحمة الله المهدي، الشهير بـ"جلحة" (مواقع التواصل)
29/1/2025-|آخر تحديث: 29/1/202501:29 AM (توقيت مكة)

أعلن عمران عبد الله مستشار قائد قوات الدعم السريع مقتل القائد الميداني بقوات الدعم السريع، رئيس حركة “شجعان كردفان”، رحمة الله المهدي، الشهير بـ”جلحة”، يوم الثلاثاء، دون أن يحدد ملابسات ومكان مقتله.

وأضاف مستشار قائد قوات الدعم السريع في تغريدة على منصة إكس “جلحة عاش مناضلاً وارتقي شهيداً اليوم بعد أن سطر معاني البطولات بمداد من نور”، حسب قوله.

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وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، بسط سيطرته على مواقع مهمة ومبان حكومية في الخرطوم بحري وأم درمان، أبرزها مجمع “أبراج البشير” السكني ومستشفى البراحة في منطقة شمبات، بينما تجدَّد القتال مع قوات الدعم السريع في جبهات عدة بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر غربي البلاد.

وقال أفراد من الجيش السوداني إنهم سيطروا على مقر وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في حي الشعبية وسط مدينة بحري شمالي العاصمة.

وأيضا أعلن أفراد من الجيش أنهم سيطروا على معسكر المظلات بمنطقة شمبات في بحري، المتاخم لجسر شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

وأعلن أفراد من شرطة الاحتياط المركزي التابعة للشرطة السودانية سيطرتهم على مستشفى البراحة بمنطقة شمبات في الخرطوم بحري شمالي العاصمة.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر سيطرة الجيش على أبراج الزرقاء للتصنيع الحربي في منطقة شمبات بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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