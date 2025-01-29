“جلحة”.. مقتل قائد ميداني كبير في قوات الدعم السريع

أعلن عمران عبد الله مستشار قائد قوات الدعم السريع مقتل القائد الميداني بقوات الدعم السريع، رئيس حركة “شجعان كردفان”، رحمة الله المهدي، الشهير بـ”جلحة”، يوم الثلاثاء، دون أن يحدد ملابسات ومكان مقتله.

وأضاف مستشار قائد قوات الدعم السريع في تغريدة على منصة إكس “جلحة عاش مناضلاً وارتقي شهيداً اليوم بعد أن سطر معاني البطولات بمداد من نور”، حسب قوله.

عاجل | مستشار قائد قوات الدعم السريع عمران عبد الله يُعلن مقتل القائد الميداني في قوات الدعم السريع المعروف باسم “جلحة” #السودان pic.twitter.com/dbC5hTohrn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2025

وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، بسط سيطرته على مواقع مهمة ومبان حكومية في الخرطوم بحري وأم درمان، أبرزها مجمع “أبراج البشير” السكني ومستشفى البراحة في منطقة شمبات، بينما تجدَّد القتال مع قوات الدعم السريع في جبهات عدة بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر غربي البلاد.

وقال أفراد من الجيش السوداني إنهم سيطروا على مقر وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في حي الشعبية وسط مدينة بحري شمالي العاصمة.

وأيضا أعلن أفراد من الجيش أنهم سيطروا على معسكر المظلات بمنطقة شمبات في بحري، المتاخم لجسر شمبات الرابط بين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

وأعلن أفراد من شرطة الاحتياط المركزي التابعة للشرطة السودانية سيطرتهم على مستشفى البراحة بمنطقة شمبات في الخرطوم بحري شمالي العاصمة.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر سيطرة الجيش على أبراج الزرقاء للتصنيع الحربي في منطقة شمبات بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة.