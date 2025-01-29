“سمّيتها غزة”.. عائلة يمنية تلجأ إلى النزوح والعيش في خيمة بسبب الحرب (فيديو)

أُجبرت مريم فرحات وعائلتها على النزوح والعيش في خيمة، يُقيم داخلها 23 فردًا من العائلة، بعد تدمير منزلها في جبل الوعش شرق مدينة تعز اليمنية بسبب الحرب.

وفى لقاء مع الجزيرة مباشر، قالت مريم: “بعد ما تدمر منزلنا لم نجد مكانا نسكنه بسبب ارتفاع الإيجارات التي لا نستطع توفيرها واضطررنا للسكن في هذه الخيمة”.

وأضافت مريم أنهم ذاقوا معاناة مختلفة الأشكال، “برد الشتاء وانتشار الحشرات، وغياب أبسط الإمكانيات، مثل الحمام”. وقالت إنها في بعض الأحيان تضطر هي وعائلتها إلى جمع علب البلاستيك من القمامة وبيعها لتوفير قوت يومهم.

“سميتها غزة”

رُزقت مريم طفلة جديدة سمّتها غزة، وأوضحت للجزيرة مباشر سبب هذه التسمية فقالت: “سميتها غزة، بسبب الأحداث الصعبة في غزة، لأني زعلت على أطفالهم اللي كانوا يقتلون قدامنا، ولأن اسمها غزة، إن شاء الله تكون حرة، ونسأل من الله أن ينصر غزة وفلسطين ويرحم أطفالها وناسها إن شاء الله”.

“عايشين بحماية الله”

بدورها قالت رفعة محمد، قريبة مريم، التي تشاركها العيش بالخيمة: “تعبنا من العيش بالخيمة، بالنهار شمس وبالليل برد وريح، وغير مياه الصرف الصحي، يجيب لإلنا حشرات وأمراض”.

وأضافت: “هذا المكان في الشارع الرئيسي وبيوقع رصاص القذائف عندنا، يعني احنا عايشين بحماية الله”.