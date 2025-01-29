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شاهد: حريق هائل إثر تصادم بين شاحنات وقود جنوبي إيران

حادث التصادم إدى إلى احتراق عدد من الشاحنات التي تحمل وقودا مهربا
حادث التصادم أدى إلى احتراق عدد من الشاحنات التي تحمل وقودا مهربا (رويترز)
29/1/2025-|آخر تحديث: 29/1/202510:57 PM (توقيت مكة)

شهدت محافظة هرمزكان جنوب إيران، التي تطل على مضيق هرمز، حادثا مروعا، اليوم الأربعاء، على طريق مانوجان – هاشتبندي.

وبحسب التقارير الأولية فإن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنات عدة تحمل وقودًا مهربًا، وعلى الفور اندلعت ألسنة اللهب والتهمت السيارات.

وقال مسؤول أمني لوكالة (إرنا) إن 10 شاحنات اصطدمت ببعضها بعضاً، واشتعلت فيها النيران، وأضاف أن شخصا لقي مصرعه نتيجة الحادث.

 

 

يذكر أن المناطق الجنوبية من محافظة هرمزكان تشهد عمليات مستمرة لتهريب الوقود، ما أدى إلى زيادة الحوادث على طرقها وجعلها غير آمنة.

المصدر : وكالة تسنيم

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