شاهد: حريق هائل إثر تصادم بين شاحنات وقود جنوبي إيران

شهدت محافظة هرمزكان جنوب إيران، التي تطل على مضيق هرمز، حادثا مروعا، اليوم الأربعاء، على طريق مانوجان – هاشتبندي.

وبحسب التقارير الأولية فإن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنات عدة تحمل وقودًا مهربًا، وعلى الفور اندلعت ألسنة اللهب والتهمت السيارات.

📹 تصادف مرگبار خودروهای سوخت‌‌بر در هرمزگان همه سرنشینان خودروها جان باخته‌اند امروز جاده منوجان-هشت‌بندی شاهد یک حادثه وحشتناک دیگر بود تصادف زنجیره‌ای و آتش‌سوزی گسترده میان ۸ خودروی حامل سوخت قاچاق، بار دیگر فاجعه‌ای انسانی را رقم زد pic.twitter.com/1rJivJX6Kv — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 29, 2025

وقال مسؤول أمني لوكالة (إرنا) إن 10 شاحنات اصطدمت ببعضها بعضاً، واشتعلت فيها النيران، وأضاف أن شخصا لقي مصرعه نتيجة الحادث.

يذكر أن المناطق الجنوبية من محافظة هرمزكان تشهد عمليات مستمرة لتهريب الوقود، ما أدى إلى زيادة الحوادث على طرقها وجعلها غير آمنة.