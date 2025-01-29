شاهد: لحظة وفاة إمام أثناء تلاوة القرآن بمسجد في إندونيسيا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر وفاة إمام مسجد بشكل مفاجئ أثناء تلاوته آيات من القرآن الكريم، وذلك خلال فعالية إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في أحد مساجد إندونيسيا.

وتعد إندونيسيا أكبر بلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، حيث يعيش بها نحو 241 مليون نسمة أغلبهم من المسلمين.

وتحظى ذكرى الإسراء والمعراج باهتمام كبير في إندونيسيا، حيث تحييها المساجد بتلاوة القرآن.