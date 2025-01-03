شهود عيان يروون تفاصيل مقتل أب وابنه برصاص قوات السلطة الفلسطينية في مخيم جنين (فيديو)

روى شهود عيان للجزيرة مباشر تفاصيل مقتل أب وابنه وإصابة ابنته برصاص قوات السلطة الفلسطينية أثناء وجودهم على سطح منزلهم في مخيم جنين.

وقال أحد الشهود، وهو قريب للضحايا “كنت جالسًا في منزلي، ووصلني خبر بأن جاري أصيب. لبست البسطار وطلعت على الحارة حيث كان الجميع مجتمعين. فكرنا أنهم يقدمون الإسعافات، لكن سمعنا صياحًا من داخل منزل القتيل”.

وأضاف الشاهد الذي رفض الكشف عن هويته خوفًا على سلامته “طلعت على سطح بيت جارنا القتيل، زحفت ولقيت زوجة (القتيل) محمود قاعدة بتصيح وبتقول ‘جوزي جوزي’. سألتها: وينه؟ قالت لي إنه وراء قواوير الزريعة”.

وتابع الشاهد “وأنا رايح أسحب الثاني (ابن صاحب البيت القتيل)، تفاجأت بالبنت بتقول لي ‘عمي عمي’. حتى أنا فكرت إنها مش مصابة من الخوف. أخذت البنت وجبتها هنا (منطقة بعيدة عن الرصاص) ورجعت زحفت. شديت الابن مع مساعدة شاب آخر. كل هذا تحت إطلاق النار، ما قدرنا نرفع راسنا من قوة إطلاق النار”.

مصادر محلية: استشــــهاد محمود الجلقموسي ونجله الطفل قسم محمود الجلقموسي برصاص أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين. pic.twitter.com/GfmIxG5dCw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 3, 2025

ووصف شاهد آخر موقع الحادث، قائلًا “نحن على سطح المنزل الذي تم استهدافه. خلفي يقع الشمال، وأمامي الجنوب، وعلى يميني الغرب، وعلى شمالي الشرق. هذا المنزل محاط بجميع الاتجاهات باستثناء المنطقة الشمالية”.

وأكد الشاهد أن استهداف المنزل والعائلة تم من الجهة الشمالية، حيث تتمركز قوات السلطة في مستشفى جنين في الطابق الثالث، وفي عمارة مصطفى القنيري في الشقتين الرابعة والخامسة.

جدير بالذكر أن الحادثة وقعت في حارة الحواشين، وهي الحارة التي كانت مسرحًا لمواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في إبريل/نيسان 2002، وحاليًّا يركز عليها الاحتلال في كل اقتحام.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل 3 مواطنين بينهم طفل وضابط أمن، وإصابة امرأة خلال عملية أمنية فلسطينية مستمرة منذ أسابيع في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 14 مدنيًّا وعسكريًّا.

وفي بيان صحفي، نعى الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني أنور رجب “الرائد رشيد شقو، من جهاز المخابرات العامة، الذي قُتل صباح اليوم الجمعة في مخيم جنين“.

ومنذ 14 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة مَن سمتهم “الخارجين عن القانون”.

في المقابل، اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.