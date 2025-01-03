أسير محرر يتهم السلطة الفلسطينية بمهاجمة منزله في مخيم جنين وتخريبه (فيديو)

اتهم أسير فلسطيني محرر السلطة الفلسطينية بمهاجمة منزله وتخريبه في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، أثناء وجوده في الخارج.

وقال الأسير المحرر عزمي حسينية، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، إن قوات تابعة للسلطة الفلسطينية هاجمت منزله في 28 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرًا، مشيرًا إلى أن الهجوم استمر نحو نصف ساعة وسط إطلاق نار كثيف.

وأضاف “تعودنا على الهجمات دائمًا من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه المرة هوجمنا من قِبل أفراد السلطة الفلسطينية الذين يُعتبرون أبناء جلدتنا”.

وأوضح الأسير المحرر أن جيرانه اتصلوا به ظنًّا منهم أن اشتباكًا مسلحًا يدور في بيته، مؤكدًا أنه لم يكن في المنزل وقت الهجوم.

وتابع “طلبت من الجيران تفقُّد المنزل، فوجدوا الوضع يُرثى له. سكبوا (أفراد أمن السلطة) زيتًا محروقًا على الجدران الخارجية، وخلعوا النوافذ والأبواب، وعبثوا بمحتويات المنزل”.

وأشار إلى أن المهاجمين داسوا على صور شقيقه الشهيد، واصفًا ما حدث بأنه “عقاب جماعي”، مؤكدًا أن “الضربة لن تميتنا بل ستزيدنا قوة”.

عزمي حسينية شقيق الشهيد أمجد حسينية من مخيم #جنين، يتحدث عن استهداف السلطة الفلسطينية لمنزله وتدميره ورشّ جدرانه بالزيت المحروق. pic.twitter.com/eU16xGvVyJ — قدس فيد (@quds_feed) January 2, 2025

يُذكر أن مخيم جنين ومحيطه يشهد توترًا متصاعدًا بين قوات السلطة الفلسطينية والمقاومين منذ أسابيع، مع استمرار حملة أمنية تشنها السلطة ضد من سمّتهم “الخارجين عن القانون”.

في المقابل، يتهم ناشطون ومقاومون السلطة بمحاولة تصفية المقاومة في جنين والضفة الغربية، مؤكدين أن هذه الحملات تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتُضعف الموقف الفلسطيني.