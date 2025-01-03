القوات السورية تشتبك مع جيش الاحتلال عقب غارات إسرائيلية على حلب (فيديو)

شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على منطقة السفيرة جنوب شرقي محافظة حلب السورية، مساء أمس الخميس، استهدفت القاعدة الجوية ومعامل الدفاع والبحوث العلمية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر قولها إن الهجمات، التي تضمنت نحو 10 غارات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن “القوات الإسرائيلية نفذت عملية إنزال في المنطقة”، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع القوات السورية في الموقع.

وتعد منطقة السفيرة موقعًا مهمًا للصناعات الدفاعية ومركزًا للأبحاث العسكرية من عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وشهدت سوريا تطورات سياسية كبيرة مؤخرًا، إذ بسطت المعارضة المسلحة سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهية بذلك عقودًا من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.

وأعقب ذلك إعلان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة المرحلة المقبلة.