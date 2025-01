“انتهاك صارخ للحق في الصحة”.. مقررتان أمميتان تدينان هجمات إسرائيل على قطاع الصحة في غزة

أدانت مقررتان خاصتان تابعتان للأمم المتحدة، الهجمات على حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية، بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع المدمّر، واعتقل مديره الطبيب حسام أبو صفية.

وقالت الخبيرتان في بيان “بعد مرور أكثر من عام على بدء الإبادة الجماعية، يصل اعتداء إسرائيل الصارخ على الحق في الصحة في غزة، وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب”.

Medical professionals worldwide: my colleague @drtlaleng and I have a message you should read.

Israel has killed over 1000 colleagues of yours in Gaza in 14 months. Countless were arrested, tortured, disappeared. Their “heroic actions … teach us what it means to have taken… https://t.co/aubGgZ7jsQ

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 3, 2025