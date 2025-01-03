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حريق هائل يدمر أكبر سوق للملابس في غانا (فيديو)

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3/1/2025

دمّر حريق هائل، اجتاح سوق (كانتامانتو) الصاخب في العاصمة الغانية أكرا، مركزا تجاريا مترامي الأطراف -للاقتصاد غير الرسمي في البلاد- إلى رماد.

وقال مسؤولون عن الكوارث إن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، التهم أجزاء كبيرة من أكبر سوق للملابس المستعملة في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، مما أدى إلى نزوح الآلاف من التجار.

ونشرت هيئة الإطفاء الوطنية في غانا 13 عربة إطفاء لإخماد النيران، ولكن صباح يوم الخميس، اشتعلت الأنقاض حيث كانت صفوف الأكشاك تعج بالأنشطة.

سوق الملابس المستعملة المحترق في أكرا-2 يناير (الفرنسية)

البضائع دمرت تماما

وقالت هيئة الإطفاء الوطنية في غانا إن البضائع التي تبلغ قيمتها الملايين، قد دمرت، وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء الوطنية في غانا “هذا مدمر.. لم نسجل خسائر بشرية جسيمة، لكن الخسارة الاقتصادية هائلة”.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الإطفاء قائلا “تشير التحقيقات الأولية إلى أن توصيلات كهربائية معيبة ربما تكون أشعلت الحريق، رغم أننا لا نستبعد الحرق العمد، وأن جهود إخماد الحريق بالكامل قد تمتد إلى الجمعة.

مئات التجار في السوق الكبيرة يواجهون مستقبلا غير مؤكد (الفرنسية)

“كيف أبدأ من جديد؟”

ويواجه مئات التجار في السوق الكبيرة، وكثير منهم متخصصون في إعادة بيع الملابس المستعملة، مستقبلا غير مؤكد الآن، وبالنسبة لتجار مثل فريد أسيدو البالغ من العمر 45 عاما، فإن الحريق كارثة غيرت حياتهم.

قال أسيدو “كل ما أملكه كان هنا، بضاعتي ومدخراتي، ومستقبلي.. والآن، ذهب كل شيء.. كيف أبدأ من جديد؟ يجب على الحكومة أن تتدخل.. بدون مساعدة، ستكون الحياة لا تطاق”.

التجار يدعون الحكومة إلى المساعدة في إعادة بناء السوق المدمرة (الفرنسية)

“ضربة ساحقة”

من جانبها وصفت أدجوا أمو، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 39 عاما، الحريق بأنه “ضربة ساحقة”، وقالت “أبيع هنا منذ 12 عاما.. هذا السوق يطعم أطفالي ويدفع رسومهم المدرسية.. والآن لم يتبق لي سوى الرماد”، وناشدت الحكومة دعم إعادة البناء.

وقال المسؤول في المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن التحقيقات في سبب الحادث بدأت بالتعاون مع وكالات أخرى، وأضاف “إن حجم الدمار مفجع، لكننا ملتزمون بتحديد السبب الجذري وتقديم الإغاثة الفورية للتجار المتضررين”.

الحريق الذي اندلع في ساعات الصباح أدى إلى نزوح آلاف التجار (الفرنسية)

على الحكومة التحرك بسرعة

وحث رئيس مجموعة دعم التجار في غانا، الحكومة على التحرك بسرعة، وقال إن “السوق جزء حيوي من اقتصادنا”، وأضاف “التجار هنا يحتاجون إلى تمويل طارئ وبدون تدخل فوري، فإن آلاف سبل العيش معرضة للخطر”.

وكان سوق كانتامانتو، الذي يضم أكثر من 30 ألف تاجر، بمثابة شريان حياة للعديد من سكان منطقة الأعمال المركزية في أكرا، فيما لم تعلن الحكومة بعد عن رد رسمي على الكارثة التي حلت بالسوق.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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