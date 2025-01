حريق هائل يدمر أكبر سوق للملابس في غانا (فيديو)

دمّر حريق هائل، اجتاح سوق (كانتامانتو) الصاخب في العاصمة الغانية أكرا، مركزا تجاريا مترامي الأطراف -للاقتصاد غير الرسمي في البلاد- إلى رماد.

وقال مسؤولون عن الكوارث إن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، التهم أجزاء كبيرة من أكبر سوق للملابس المستعملة في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، مما أدى إلى نزوح الآلاف من التجار.

Firefighters from the Ghana National Fire Service (GNFS) are working tirelessly to extinguish a raging fire that broke out at the Kantamanto Market in Accra on Wednesday. #GhanaNewsAgency #GNA pic.twitter.com/iOALPjV18V

— Ghana News Agency (@GHANANEWSAGENCY) January 2, 2025