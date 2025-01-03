حريق هائل يدمر أكبر سوق للملابس في غانا (فيديو)

دمّر حريق هائل، اجتاح سوق (كانتامانتو) الصاخب في العاصمة الغانية أكرا، مركزا تجاريا مترامي الأطراف -للاقتصاد غير الرسمي في البلاد- إلى رماد.

وقال مسؤولون عن الكوارث إن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، التهم أجزاء كبيرة من أكبر سوق للملابس المستعملة في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، مما أدى إلى نزوح الآلاف من التجار.

Firefighters from the Ghana National Fire Service (GNFS) are working tirelessly to extinguish a raging fire that broke out at the Kantamanto Market in Accra on Wednesday. #GhanaNewsAgency #GNA pic.twitter.com/iOALPjV18V — Ghana News Agency (@GHANANEWSAGENCY) January 2, 2025

ونشرت هيئة الإطفاء الوطنية في غانا 13 عربة إطفاء لإخماد النيران، ولكن صباح يوم الخميس، اشتعلت الأنقاض حيث كانت صفوف الأكشاك تعج بالأنشطة.

البضائع دمرت تماما

وقالت هيئة الإطفاء الوطنية في غانا إن البضائع التي تبلغ قيمتها الملايين، قد دمرت، وقال المتحدث باسم هيئة الإطفاء الوطنية في غانا “هذا مدمر.. لم نسجل خسائر بشرية جسيمة، لكن الخسارة الاقتصادية هائلة”.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الإطفاء قائلا “تشير التحقيقات الأولية إلى أن توصيلات كهربائية معيبة ربما تكون أشعلت الحريق، رغم أننا لا نستبعد الحرق العمد، وأن جهود إخماد الحريق بالكامل قد تمتد إلى الجمعة.

“كيف أبدأ من جديد؟”

ويواجه مئات التجار في السوق الكبيرة، وكثير منهم متخصصون في إعادة بيع الملابس المستعملة، مستقبلا غير مؤكد الآن، وبالنسبة لتجار مثل فريد أسيدو البالغ من العمر 45 عاما، فإن الحريق كارثة غيرت حياتهم.

قال أسيدو “كل ما أملكه كان هنا، بضاعتي ومدخراتي، ومستقبلي.. والآن، ذهب كل شيء.. كيف أبدأ من جديد؟ يجب على الحكومة أن تتدخل.. بدون مساعدة، ستكون الحياة لا تطاق”.

“ضربة ساحقة”

من جانبها وصفت أدجوا أمو، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 39 عاما، الحريق بأنه “ضربة ساحقة”، وقالت “أبيع هنا منذ 12 عاما.. هذا السوق يطعم أطفالي ويدفع رسومهم المدرسية.. والآن لم يتبق لي سوى الرماد”، وناشدت الحكومة دعم إعادة البناء.

وقال المسؤول في المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن التحقيقات في سبب الحادث بدأت بالتعاون مع وكالات أخرى، وأضاف “إن حجم الدمار مفجع، لكننا ملتزمون بتحديد السبب الجذري وتقديم الإغاثة الفورية للتجار المتضررين”.

على الحكومة التحرك بسرعة

وحث رئيس مجموعة دعم التجار في غانا، الحكومة على التحرك بسرعة، وقال إن “السوق جزء حيوي من اقتصادنا”، وأضاف “التجار هنا يحتاجون إلى تمويل طارئ وبدون تدخل فوري، فإن آلاف سبل العيش معرضة للخطر”.

وكان سوق كانتامانتو، الذي يضم أكثر من 30 ألف تاجر، بمثابة شريان حياة للعديد من سكان منطقة الأعمال المركزية في أكرا، فيما لم تعلن الحكومة بعد عن رد رسمي على الكارثة التي حلت بالسوق.