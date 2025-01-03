حكومة تشاركية وخطة تنموية.. وزير الخارجية السوري يكشف تفاصيل عن مباحثاته في السعودية

قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الجمعة، إنه نقل خلال زيارته للسعودية رؤية الإدارة الجديدة في “تشكيل حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة وتضم كل المكونات السورية”.

وزيارة الشيباني للسعودية هي أولى زياراته الخارجية، وجاءت في وقت تسعى فيه قوى غربية وإقليمية إلى استكشاف طبيعة الحكم الذي ستفرضه الإدارة السورية الجديدة.

والتقى الشيباني والوفد المرافق له مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، أمس الخميس.

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس “نقلنا من خلال زيارتنا رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي”.

“تعزيز الاستقرار في سوريا”

وقال مصدر سعودي مقرب من الحكومة لرويترز إن المملكة ملتزمة برعاية السلام في سوريا، وإن تعزيز الاستقرار فيها يمثل أولوية قصوى.

وأضاف المصدر “في هذه المرحلة الحرجة، ينصب تركيزنا على تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لشعب سوريا، ونحن نستكشف فرصًا لتوسيع نطاق المساعدة بالتعاون مع شركاء إقليميين”.

وكانت الفصائل السورية المسلحة قد تمكنت من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد هروبه من العاصمة دمشق إلى قاعدة حميميم الروسية على الساحل السوري، ومنها إلى العاصمة الروسية موسكو، لتنهي أكثر من نصف قرن من حكم أسرة الأسد.

وتقوم حكومة تصريف الأعمال السورية برئاسة محمد البشير حاليًّا بمجموعة واسعة من التغييرات، بهدف إصلاح الأوضاع المتردية في مختلف مؤسسات الدولة خلال حكم النظام السابق.