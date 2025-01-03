شاهد: لحظة تحطم طائرة في كاليفورنيا ومقتل وإصابة 20 من ركابها

أعلنت السلطات الأمريكية تحطم طائرة صغيرة فوق مصنع في ولاية كاليفورنيا، أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

ووقع الحادث قرب مطار محلي في بلدة فوليرتون، الواقعة على بعد 40 كيلو مترًا جنوب شرق لوس أنجلوس.

وأكدت شرطة فوليرتون عبر منصة “إكس” تسجيل حالتي وفاة، فيما لم تُعرف هوية القتيلين أو إذا ما كانا من ركاب الطائرة أو من عمّال المصنع المتضرر.

الطائرة المنكوبة والتحقيقات

وأظهرت صور نُشرت على وسائل إعلام محلية، فجوة كبيرة على سطح المصنع الذي تحطمت فيه الطائرة، مع تصاعد دخان من الموقع.

وكانت الطائرة تقل عددًا غير محدد من الركاب، فيما أكدت هيئة تنظيم الطيران الفدرالية فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث، التي لا تزال غير واضحة حتى الآن.

ويعد الحادث هو الثاني من نوعه قرب مطار فوليرتون خلال العام الجاري، حيث وقع حادث آخر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أسفر عن إصابة شخصين.