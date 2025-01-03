شاهد: مراقب “الإخوان المسلمين” في سوريا يكشف دور الجماعة في إسقاط نظام الأسد وموقفها من أحمد الشرع

أكد الدكتور عامر البو سلامة، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، أن الجماعة كانت منذ البداية تدرك خطورة النظام السوري، بدءًا من حافظ الأسد وصولًا إلى بشار.

وأشار، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إلى أنه رغم الاضطهاد الذي تعرضت له الجماعة على مدار عقود، إلا أنها أسهمت في دعم الثورة السورية، مشددا على أن سقوط النظام جاء بفضل تكاتف أطياف الشعب السوري كافة.

التواصل مع الإدارة الجديدة

وأشاد البو سلامة بالإدارة السياسية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، معبرًا عن دعم الجماعة الكامل لهذه الإدارة واستعدادها للتعاون في إعادة بناء الوطن.

وأوضح أن الجماعة، رغم عدم انخراطها في الحكومة الانتقالية، ترى أن المرحلة الحالية تتطلب جهدًا جماعيًا لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد البو سلامة أن الجماعة تدعم إقامة العدالة الانتقالية لضمان محاسبة من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، مع رفض الانتقام أو العشوائية في المحاسبة، مشددا على ضرورة فتح ملفات الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، بما في ذلك مجازر حماة وسجن تدمر، مع تعويض الضحايا بشكل عادل.

التعددية ووحدة الأراضي السورية

وأكدت الجماعة التزامها بوحدة الأراضي السورية ورفضها لأي شكل من أشكال التقسيم، كما شدد البو سلامة على أهمية بناء دولة قائمة على المواطنة والمساواة بين السوريين جميعهم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد البو سلامة أن الشعب السوري معروف بدعمه لفلسطين، مشيرًا إلى أن نظام الأسد استغل القضية الفلسطينية لتبرير بقائه، بينما ارتكب جرائم بحق السوريين.

وفي ختام المقابلة، شدد البو سلامة على تفاؤله بمستقبل سوريا الجديدة، مؤكدًا أن الجماعة ستظل حاضرة في المشهد السوري كشريك في بناء الدولة وتحقيق طموحات الشعب.