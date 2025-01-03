مندوب روسيا بمجلس الأمن: الجيش الإسرائيلي المهووس بالعقاب الجماعي يتعمد تدمير المستشفيات في غزة

أعلن مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، تأييده لمبادرة الجزائر لعقد اجتماع اليوم في مجلس الأمن لمناقشة الوضع المتدهور في قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهرًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد نيبينزيا أنه سيطلب عقد اجتماع منفصل لمجلس الأمن يركز على موضوع أطفال غزة، قائلًا “زملاؤنا الغربيون لا يفضلون ملاحظة أوضاع الأطفال في غزة”.

وأضاف نيبينزيا أن بلاده “تشعر بقلق بالغ لاستمرار إسرائيل في قصف المواقع المدنية بقطاع غزة، حيث ترد تقارير كل أسبوع عن غارات إسرائيلية على مخيمات النازحين شمالي القطاع”.

وأوضح أنه نتيجة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على النازحين “يتعرض قطاع غزة لأزمة إنسانية واسعة ومجاعة وأخطار تفشي الأوبئة والأمراض وتدمير كامل للبنية التحتية الأساسية”، مشيرًا إلى “تحذيرات الأونروا من المجاعة الوشيكة في قطاع غزة بسبب نقص المساعدات الإنسانية”.

“استهداف منهجي متعمد للمستشفيات”

ومضى نيبينزيا إلى القول “غالبًا ما تستهدف الهجمات الإسرائيلية المرافق الصحية، ولذلك لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن الجيش الإسرائيلي المهووس بالعقاب الجماعي يدمر بشكل منهجي ومتعمَّد نظام الرعاية الصحية في القطاع”.

وأضاف أن “قصف وتدمير المجمعات الطبية في قطاع غزة أصبح أمرًا مألوفًا يحدث كل يوم”، حيث تأتي تقارير دورية من مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وغيرهما من المستشفيات، أنها أصبحت أهدافًا للأعمال العدائية منذ 21 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضح أنه “نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المرافق الصحية في شمال قطاع غزة أصبح سكانها بدون أي خدمات طبية”.

وأشار إلى تدمير المستشفى الإندونيسي الذي كان يخدم الآلاف، إضافة إلى تدمير نحو نصف مستشفى العودة، كما تم تدمير مستشفى كمال عدوان بالكامل، وهو آخر مستشفى في شمال قطاع غزة، ما يعرّض حياة آلاف السكان للخطر.

وأشار إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نجا بأعجوبة قبل أيام من القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء في اليمن، وسبق أن طالب إسرائيل بوقف عدوانها على المستشفيات في قطاع غزة.

تطهير عرقي في قطاع غزة

ووصف نيبينزيا ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بأنه “عملية تطهير عرقي لأكبر عدد من الفلسطينيين فيه، وتحويل ظروف الحياة إلى وضع لا يطاق بالنسبة لمن تبقى منهم”.

وشدَّد على أن “المستشفيات لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة حرب، ويجب السماح للعاملين فيها بتأدية واجبهم الإنساني تجاه المرضى دون عوائق”.

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة “انتهاك صارخ لقواعد الحرب وللقانون الإنساني الأساسي”، مؤكدًا أنه “يجب حماية العاملين في المجال الطبي”.

وأشار إلى أن “واشنطن تقدّم الغطاء السياسي لإسرائيل، وتقدّم الأسلحة التي تتسبب في قتل المدنيين بقطاع غزة”، مطالبًا بحل عادل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي لإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.