هلع وتدافع نحو الملاجئ عقب اختراق صاروخ حوثي للأجواء الإسرائيلية (شاهد)

أُصيب 12 شخصًا بجروح و9 آخرون بحالات هلع، فجر اليوم الجمعة، جراء تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ إثر إطلاق صاروخ من اليمن اخترق الأجواء الإسرائيلية، قبل أن يدّعي جيش الاحتلال اعتراضه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن شظايا الصاروخ أو منظومة الاعتراض ربما سقطت في منطقة مدينة موديعين وسط البلاد، فيما سُمع دوي انفجارات في منطقة القدس بعد انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى والقدس وساحل البحر المتوسط.

وتتزامن الحادثة مع غضب متزايد في تل أبيب بشأن عجز المؤسسة السياسية والأمنية عن كبح هجمات الحوثيين، رغم الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد مواقع حيوية في اليمن.

ويأتي التصعيد في سياق تضامن الحوثيين مع غزة، حيث استهدفت الجماعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفنًا إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وردًا على ذلك، شنت واشنطن ولندن غارات على مواقع الحوثيين.

ووسعت الجماعة نطاق هجماتها لتشمل السفن المارة في البحر العربي والمحيط الهندي، مهددة باعتبار جميع السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية، وتواصل قصفها لإسرائيل، مشترطة وقف الإبادة في غزة لإنهاء الهجمات.