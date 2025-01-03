يوم دام في غزة.. استشهاد العشرات بينهم أطفال في هجمات إسرائيلية متواصلة (فيديو)

شهد قطاع غزة تصعيدًا دمويًّا جديدًا منذ فجر الجمعة، إذ ارتفع عدد الشهداء إلى 44 جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة في القطاع.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل باستشهاد نحو 30 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 150 نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف تجمعات المدنيين ومنازلهم في محافظة غزة وحدها.

وأسفر قصف إسرائيلي عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، عندما استهدف منزلًا لعائلة أبو لبدة في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما أدى هجوم آخر إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة آخرين جراء قصف استهدف تجمعًا لمدنيين أمام منزل عائلة سمارة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وطالبت سلطات الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى وجميع العاملين بمستشفى العودة في تل الزعتر بإخلائه فورًا، مهددة بقصفه على من فيه.

وهذا إحصاء للشهداء والأماكن التي تعرضت لقصف الاحتلال، حسب مراسل الجزيرة مباشر ومصادر أخرى: