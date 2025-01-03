يوم دام في غزة.. استشهاد العشرات بينهم أطفال في هجمات إسرائيلية متواصلة (فيديو)
شهد قطاع غزة تصعيدًا دمويًّا جديدًا منذ فجر الجمعة، إذ ارتفع عدد الشهداء إلى 44 جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة في القطاع.
وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل باستشهاد نحو 30 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 150 نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف تجمعات المدنيين ومنازلهم في محافظة غزة وحدها.
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وأسفر قصف إسرائيلي عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، عندما استهدف منزلًا لعائلة أبو لبدة في مخيم المغازي وسط القطاع.
كما أدى هجوم آخر إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة آخرين جراء قصف استهدف تجمعًا لمدنيين أمام منزل عائلة سمارة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وطالبت سلطات الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى وجميع العاملين بمستشفى العودة في تل الزعتر بإخلائه فورًا، مهددة بقصفه على من فيه.
وهذا إحصاء للشهداء والأماكن التي تعرضت لقصف الاحتلال، حسب مراسل الجزيرة مباشر ومصادر أخرى:
- استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو لبدة في مخيم المغازي وسط القطاع.
- استشهاد 7 بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين أمام منزل عائلة سمارة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
- 4 شهداء ومصابون جراء استهداف الاحتلال تجمعًا لمواطنين في منطقة الصحابة وسط مدينة غزة.
- 3 شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا لمواطنين في منطقة السامر وسط مدينة غزة.
- 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة التعابين جنوب الزوايدة.
- شهيدتان و8 مصابين إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة المغربي في منطقة حي الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
- الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين نتيجة قصف إسرائيلي لمحيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
- شهيد ومصابان في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمواطنين على مفترق المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
- استشهاد وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي قرب بوابة مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.
- شهداء وجرحى جراء استهداف إسرائيلي لمدنيين على طريق صلاح الدين في دير البلح.
- وصول عدد من المصابين إلى المستشفى المعمداني عقب استهداف إسرائيلي لمدنيين في سوق الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
- إصابة العشرات في استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط مخبز الشرق بحي النصر، ونقلهم إلى مستشفى الشفاء.
- إصابة اثنين من الطواقم الطبية في مستشفى العودة إثر استهداف قوات الاحتلال قسم الاستقبال والطوارئ شمالي قطاع غزة.
- قوات الاحتلال تستهدف عددًا من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من مسجد الشمعة في حي الزيتون بمدينة غزة.