أمير قطر يختتم زيارته لسوريا.. هذا أبرز ما تناوله مع أحمد الشرع

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن اجتماعه الأول مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، اتسم بأجواء إيجابية وتفاؤل كبير حيال مستقبل سوريا والعلاقات بين البلدين.

وقال أمير قطر في منشور على “إكس” عقب اللقاء الخميس: “لقائي الأول مع الرئيس السوري أحمد الشرع اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين”، مشيرًا إلى أهمية العمل مع المجتمع الدولي لدعم تطلعات الشعب السوري.

وأضاف “سنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية”.

وجاءت زيارة أمير قطر بعد ساعات من تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية.

أشكر أخي الرئيس أحمد الشرع على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في دمشق اليوم، لقاؤنا الأول اتسم بروح إيجابية ملؤها التفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا وللعلاقات بين بلدينا الشقيقين، وسنعمل جاهدين مع المجتمع الدولي نحو دعم مراد الشعب السوري في تحقيق كل ما ضحى من أجله في السنوات الماضية. pic.twitter.com/AQ7CEhAbpJ — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 30, 2025

وذكر بيان للديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم هنّأ الشرع بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسًا للمرحلة الانتقالية، مجددًا موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ومشيدًا بجهود الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدّرات الدولة.

وشدّد أمير دولة قطر – وفق البيان – على “الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري”، مؤكّدًا مواصلة “وقوف دولة قطر مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها، وصولًا إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية”.

وأوضح البيان أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد خلال اللقاء أن زيارة أمير دولة قطر “تعكس مواقف الدوحة الثابتة والداعمة في كل المراحل للشعب السوري، وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين”.

سمو الأمير المفدى يلتقي بأخيه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك بقصر الشعب في العاصمة دمشق. #قطر #سوريا https://t.co/biUlQ8M7pe pic.twitter.com/R3dLiPr0oe — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 30, 2025

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد “تعاونًا استراتيجيًا” مع قطر في مختلف المجالات، معربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية في عملية إعادة الإعمار و”تحقيق النهضة المنشودة”.

وتناول اللقاء – بحسب البيان – آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق الخميس، وصل الأمير تميم إلى دمشق وكان في استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع.

وهذه أول زيارة لأمير قطري إلى سوريا منذ أكثر من 14 عاما، وأول زيارة إلى سوريا يجريها قائد دولة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.