من أمام منزل السنوار.. المقاومة تفرج عن 3 أسرى ضمن الدفعة الثالثة

يتم اليوم الخميس، الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين، في إطار صفقة طوفان الأقصى، وتفرج إسرائيل مقابل ذلك عن 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد و48 من ذوي الأحكام العالية و30 من الأطفال.

وتفرج سلطات الاحتلال اليوم الخميس عن 110 أسرى مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى إسرائيليين، وستكون عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين أمام منزل الشهيد يحيى السنوار في مدينة خان يونس.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر في غزة إن عرضا عسكريا سوف يسير في شوارع خان يونس وصولا إلى منزل الشهيد يحيى السنوار حيث تُجرى عملية إطلاق سراح الأسرى.

وفي اليوم الـ12 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أنه سيتم الإفراج اليوم الخميس عن 3 أسرى إسرائيليين.

وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن طائرة مروحية عسكرية هبطت في ريعيم في غلاف غزة استعدادا لعملية تبادل الأسرى.

وأعلن المتحدث باسم سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنهم أنهوا إجراءات التسليم، وقال “أنهينا إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة المحتجزين لدينا وهما أربيل يهود وجادي موزيس”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن هناك تقديرات بأن إطلاق سراح المجندة آغام بيرغر سيتم عند منصة أقامتها حماس في مخيم جباليا.

الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين

من ناحية أخرى نشر مكتب إعلام الأسرى، قائمة بأسماء 110 أسرى فلسطينيين من المقرر أن تفرج إسرائيل عنهم اليوم الخميس، منهم 32 محكوم عليهم بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا، ضمن صفقة التبادل.

ومن المقرر أن يُفرج عن 43 أسيرا فلسطينيا ينتمون لفتح بينهم 16 محكوم عليهم بالمؤبد، و24 أسيرا من حركة حماس بينهم أسير محكوم عليه بالمؤبد، و19 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي 11 منهم محكوم عليهم بالمؤبد.

ويوم السبت الماضي أفرجت حركة حماس، عن 4 مجندات إسرائيليات، وأطلقت إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين تم إبعاد 70 إلى مصر، وذلك ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار في غزة.

وقف إطلاق النار

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بما بين 1700 و2000.