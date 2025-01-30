10 شهداء جراء غارة إسرائيلية على بلدة طمون في الضفة الغربية (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 10 جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مساء الأربعاء بلدة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن 10 شهداء وصلوا المستشفيات جراء القصف الذي شنه الاحتلال على بلدة طمون.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في ساحة منزل وسط البلدة، ما أدى لاستشهاد 10 منهم.

يأتي القصف الإسرائيلي على طمون في سياق عدوان متصاعد على شمال الضفة الغربية، بدأه الجيش الإسرائيلي بمحافظة جنين في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن يوسعه اعتباراً من الاثنين الماضي ليشمل طولكرم.

ورغم أن الجيش يزعم أن عدوانه على جنين وطولكرم يأتي لإحباط ما يصفه بـ”أنشطة إرهابية”، تقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن العدوان محاولة من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاسترضاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الغاضب من وقف إطلاق النار بغزة.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على جنين في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بعد حرب مدمرة دامت 15 شهرا.

تغطية صحفية: شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال على بلدة طمون في طوباس، قبل قليل. pic.twitter.com/cvALXge23O — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2025

تصريحات الفصائل الفلسطينية

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية الاغتيال في بلدة طمون واعتبرتها “جريمة صهيونية جديدة”، مؤكدة أن جرائم الاحتلال المتصاعدة “لن تكسر إرادة المقاومة”. ودعت الحركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني لمواصلة مقاومة الاحتلال.

كما أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بياناً نعت فيه شهداء طمون، مشددة على أن دماء الشهداء ستكون “مشعلاً للثوار والمقاومين لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال”.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها إدانتها للمجزرة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم “لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه”.