الفلسطينيون يستقبلون الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر.. وزكريا الزبيدي يرفع شارة النصر (فيديو)

استقبل الفلسطينيون، اليوم الخميس، الأسرى الذين أفرج عنهم من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة، ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

وفي وقت سابق غادرت حافلتان تحملان أسرى فلسطينيين سجن عوفر، وتقدمهما سيارة تابعة للصليب الأحمر الفلسطيني، وذلك في إطار عملية تبادل أسيرات إسرائيليات تمت قبل ساعات في قطاع غزة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.

وظهر المعتقل زكريا الزبيدي، البالغ من العمر 49 عامًا، وهو يلوح بإشارات النصر من داخل الحافلة التي نقلته من السجن.

والزبيدي يعد أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين، وقد اشتهر بقيادته عملية الهروب الشهيرة من سجن جلبوع الإسرائيلي في عام 2021.

الفلسطينيون يستقبلون الأسرى المُفرج عنهم من سجن عوفر ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GKZwoIjBt0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2025

وضمن الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى التي تضم 110 أسرى فلسطينيين، تم إطلاق سراح 19 من مركز تحقيق المسكوبية في مدينة القدس المحتلة حيث سيعودون لمنازلهم من هناك مباشرة.

إضافة إلى ذلك سيخرج من سجن النقب (جنوب) 5 أسرى سيتم إرسالهم لقطاع غزة و20 سيتم إبعادهم إلى مصر.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وقال مكتب إعلام الأسرى “المحررون اليوم هم 32 أسيرا من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و48 أسيرا يقضون أحكاما مختلفة و30 أسيرا من الأطفال”.

ومقابل هذه الدفعة من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت فصائل فلسطينية في غزة، في وقت سابق اليوم، 3 إسرائيليين كانوا محتجزين في القطاع، وهم الأسيرتان ‏أغام بيرغر وأربيل يهود، والأسير جادي موشي موزسس.

الأسير المحرر المقدسي محمد منصور العباسي يصل منزله ويلتقي عائلته بعد 8 أعوام قضاها في السجون الإسرائيلية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6e9ooI6Sw7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2025

“غضب بن غفير”

وفي تعليقه على المشاهد، قال عضو الكنيست الإسرائيلي ووزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير إن “إطلاق سراح رشيد رشق الذي خطط لاغتيالي وزكريا زبيدي وغيرهم من القتلة هو شهادة على الاستسلام والاتفاق التفريطي”.

وأضاف بن غفير: “يجب إعادة المختطفين بقطع الكهرباء عن غزة ووقف دخول الوقود والمعونات الإنسانية”.

وقال إن “معنى هذه الصفقة أن حياة المواطنين الإسرائيليين لا تساوي شيئا”.