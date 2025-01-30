ترامب يقرر احتجاز آلاف المهاجرين غير النظاميين في سجن غوانتانامو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه وجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد سجن غوانتانامو في خليج كوبا ليكون قادرًا على استقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.

وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض “سأوقع اليوم أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد مركز يستقبل 30 ألف مهاجر في خليج غوانتانامو”، مضيفًا أنه سيستقبل “مجرمين” في وضع غير نظامي، على حد تعبيره.

وفي وقت متزامن، وقع ترامب أيضًا قانون “لايكن رايلي”، الذي يجيز للسلطات الأمنية احتجاز المهاجرين غير النظاميين المتهمين بالسرقة والجرائم العنيفة قبل محاكمتهم.

ويعد هذا التشريع الأول الذي يقره ترامب منذ عودته إلى السلطة. وأوضح الرئيس الأمريكي أثناء توقيع القانون الذي سمي باسم طالبة أمريكية تُدعى رايلي (22 عامًا) قُتلت على يد مهاجر فنزويلي – وفق قوله – أن “اسمها سيُخلد في قوانين بلدنا، وهذا قانون مهم للغاية”.

وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب إن “قانون لايكن رايلي” حظي بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، وإنه يهدف إلى تمكين السلطات الأمنية من احتجاز المهاجرين المتهمين بجرائم مثل السرقة أو القتل أو غيرها من الجرائم التي أدت لإصابات جسدية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن وتيرة إلقاء القبض على المهاجرين غير النظاميين ارتفعت مؤخرًا بمعدل 15 ضعفًا مقارنة بالفترات السابقة.

وأعلن ترامب أيضًا أن الولايات المتحدة أوقفت تمويلًا بقيمة 1.7 مليار دولار للمنظمات الأجنبية، مشددًا في الوقت نفسه على أن إدارته “تضع الولايات المتحدة أولًا وتناضل من أجل الاستفادة من أموال الضرائب لصالح المواطنين الأمريكيين”.

كما أشار إلى أن كولومبيا قدمت اعتذارًا بعد أن لوحت واشنطن بفرض رسوم عليها بسبب رفضها استقبال مهاجريها، مؤكدًا أن بوسع الولايات المتحدة ترحيل المواطنين الكولومبيين المخالفين “شاءوا أم أبوا”.