تلوث هائل في مياه نهر الليطاني.. أحدث جرائم إسرائيل في لبنان (فيديو)

كشف مسؤولون لبنانيون عن تلوّث طال مياه نهر الليطاني، بمادة الفوسفور الأبيض، في أعقاب استخدام الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الفوسفور الأبيض المحرّم دوليًا، إضافة إلى حرق مساحات شاسعة من الأراضي والقرى في الجنوب اللبناني، ما تسبب بضرر مباشر وغير مباشر على صحة الأهالي في هذه المناطق.

وقال مدير عام مصلحة نهر الليطاني سامي علوية “كنا في السابق نشهد تلوث جرثومي في الحوض الأدنى للنهر، لكنها المرة الأولى التي نشهد فيها تلوث كيميائي بارتفاع مستويات الفوسفات والفسفور، بحيث قفزت المعدلات 20 مرة لما كانت عليه”.

وأضاف علوية “تزامنت هذه النتائج مع بدء الحرب الإسرائيلية واستخدام أسلحة مباشرة إما على مجرى النهر أو على التربة المحيطة به”.

مدى سلامة استخدام مياه النهر

وردا على سؤال عن مدى سلامة استخدام مياه النهر، قال علوية “نحن أمام واقع خطير جدًا يقول إنه حتى لو كان ممكنا استخدام مياه النهر للري، إلا أن هناك تساؤلات حول استخدامها لمياه الشفّة (لتكون صالحة للشرب) وتساؤلات حول فعالية المعالجة المستخدمة كونها تعالج التلوث الجرثومي وليس الكيميائي، وهل هذه المعالجة ستتعارض مع التلوث الكيميائي الموجود وتحولها إلى مسرطنة؟”.

أمّا فيما يخص الجانب السياحي، فقد لفت سامي إلى أن التلوث الكيميائي بهذه المستويات المرتفعة، سيجعل من الصعب جدًا الولوج إلى النهر أو السباحة فيه.

وعن كيفية معالجة مياه النهر، أوضح مدير عام مصلحة نهر الليطاني أن “المعالجة تعود لكيفية تلوث هذه المياه، فإذا كان التلوث ناتج عن الاستخدام المباشر للأسلحة وتدفق المواد لمجرى النهر فهذا يتطلب المعالجة عبر الأمطار وتصريف النهر الطبيعي”.

وتابع “أما إذا كان التلوث ناتج عن تلوث التربة المحيطة بالنهر بالأسلحة، وهذا يعني أن الأمطار ستحمل تربة ملوثة للنهر والتي بدورها ستؤدي إلى ارتفاع التلوث فيه”.

“استخدام الفوسفور الأبيض عن سبق إصرار”

من جانبه، قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، للجزيرة مباشر “العدو الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض عن سبق إصرار وترصّد، كما استخدم القنابل العنقودية حتى وصل الأمر إلى قابلية تصحر لا تقل عن 6 آلاف دونم، مشيرا إلى أنه “لا قدرة لنا كلبنانيين وكمزارعين أن نصل إلى هذه الحقول بسبب الخطر من انفجار هذه المواد فينا”.

وأضاف عباس أنهم وضعوا في وزارة الزراعة خريطة تتبعت عمليات القصف كل يوم بيومه، وأثبتت أن هناك 52 قرية على التخوم مع فلسطين المحتلة، تضررت بشكل مباشر من الفوسفور الأبيض، إضافة إلى احتراق أكثر من 2000 دونم بشكل كامل، بما فيها مساحات حرجية أو أشجار مثمرة وتحديدًا الزيتون الذي وصلت خسائره إلى 65 ألف شجرة.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين بسبب إسناد حزب الله لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى.