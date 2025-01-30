رئيس وزراء السويد يعلّق على مقتل “حارق المصحف” سلوان موميكا

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إن مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، قبل ساعات من صدور حكم، اليوم الخميس، في محاكمته بتهمة التحريض ضد مجموعة عرقية، بعد قيامه بحرق نسخة من المصحف، “ربما يرتبط بقوة أجنبية”، وإن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص فيما يتصل بالقتل.

وقال كريسترشون في مؤتمر صحفي “أستطيع أن أطمئنكم بأن أجهزة الأمن معنية بقوة لأن من الواضح أن هناك خطرا بارتباط ما حدث بقوة أجنبية”.

وقتل موميكا (38 عاما) بالرصاص في منزل ببلدة قريبة من ستوكهولم، أمس الأربعاء، وقالت الشرطة إن المدعي العام أمر بحبس الأشخاص الخمسة دون أن تحدد إذا كان الجاني من بينهم.

وأحرق موميكا نسخا من المصحف إما في أماكن عامة أو في بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2023.

بث مباشر على “تيك توك”

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن موميكا كان يظهر في بث مباشر على تطبيق “تيك توك” في الوقت الذي أصيب فيه بالرصاص.

وأدانت نائبة رئيس الوزراء إيبا بوش جريمة القتل، وكتبت على منصة “إكس” تقول “إنه تهديد لديمقراطيتنا الحرة يتعين مواجهته بكل قوة في مجتمعنا”.

ورفضت محكمة في ستوكهولم القضية ضد موميكا بعد وفاته، وأجلّت المحكمة الحكم على رجل آخر في القضية نفسها إلى يوم الاثنين.

ونددت الحكومة السويدية بوقائع حرق المصحف في عام 2023 بعد أن اعتبرتها في البداية شكلا من حرية التعبير التي يحميها القانون.

يذكر أن وكالة الهجرة السويدية أرادت في عام 2023 ترحيل موميكا بسبب إعطائه معلومات كاذبة في طلب الإقامة الخاص به، لكنها لم تتمكن من تنفيذ ذلك لأنه قال إنه سوف يواجه مخاطر القتل والتعذيب في العراق.

وأحيل موميكا، وهو عراقي مسيحي، مع ناشط سويدي دنماركي يميني متطرف، يدعى راسموس بالودان، إلى القضاء في أغسطس/آب الماضي لاتهامهما بـ”التحريض ضد مجموعة عرقية” 4 مرات خلال صيف 2023 على خلفية وقفات احتجاجية قاما بها 4 مرات في صيف 2023.

وبحسب البيان الاتهامي، فإن المتهمين دنسا المصحف وأطلقا تصريحات مهينة للمسلمين، وجرت إحدى هذه الوقفات خارج مسجد في ستوكهولم.

وعلى إثر سلوك المتهمين، تدهورت العلاقات بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط في صيف 2023.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، هاجم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين، ما أدى في المرة الثانية إلى اندلاع حريق في حرم السفارة.