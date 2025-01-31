حركات المقاومة تنعي محمد الضيف ورفاقه من قادة القسام

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية وجماعة الحوثي في اليمن الشهيد محمد الضيف، قائد هيئة أركان كتائب القسام، ومجموعة من قادة الكتائب الذين تم الإعلان عن استشهادهم.

وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الخميس، استشهاد محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب القسام ومروان عيسى نائب قائد الأركان، وغازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، ورافع سلامة قائد لواء خان يونس.

“نستلهم من شهادتهم ما يحفزنا”

وقالت كتائب “شهداء الأقصى” في بيان أصدرته الخميس “نستلهم من استشهاد القادة الأبطال ما يحفزنا على المضي في مسيرة النضال والوحدة الوطنية حتى النصر الناجز وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ودعا البيان “جماهير شعبنا إلى التكاتف والتآزر والوحدة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة شعبنا؛ من خلال تعزيز الصمود والتصدي للاحتلال، ورفض كافة المؤامرات التصفويّة لقضيّتنا”.

“قضوا أعمارهم مجاهدين”

وقال بيان صادر عن ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين إن “القادة الشهداء قضوا أعمارهم مؤمنين مجاهدين بين ميادين الكفاح والجهاد حاملين في قلبهم بأن النصر حق والمقاومة واجب والأرض سيرثها عباد الله الصالحين المجاهدين، بعد أن أذلوا الكيان الصهيوني يوم العبور المقدس في السابع من أكتوبر وما قبلهما من معارك ومحطات جهادية مختلفة”.

واضاف البيان أن “مقاومة، مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام، يستشهد قادتها وتقدم خيرة أبنائها وصفوة مجاهديها لا تضعف بل تقوى وتشتد عزيمتها”.

وأضاف البيان أن المقاومة سوف تواصل “مسيرتها وأهدافها التي إستشهد من أجلها كل القادة والمجاهدين الأطهار، وفي مقدمتهم أيقونات الجهاد والمقاومة الشهداء القادة محمد الضيف ومروان عيسى”.

“نجدد العهد”

وأضاف بيان نعي صادر عن حركة المجاهدين الفلسطينية، وجناحها العسكري كتائب المجاهدين، إننا “نودع اليوم القائد محمد الضيف “أبو خالد” ورفاقه القادة وهم يقدمون نماذج حية في الإقدام والتضحية والفداء بعد رحلة جهادية طويلة قضوها مقاومين للاحتلال الصهيوني البغيض”.

وأضاف البيان أن “هؤلاء القادة ألتحقوا بركب شهداء شعبنا في معركة طوفان الأقصى على طريق القدس والتحرير، وألتحقوا بالقادة الشهداء الياسين وهنية والشقاقي وأبوشريعة وأبوعمار وأبو علي مصطفى وكل شهداء شعبنا وأمتنا الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة طريق النصر والتحرير والخلاص “.

“عاش مقاوماً عنيداً وشجاعاً”

ونعى المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن القادة الشهداء قائلا “ننعى القائد المجاهد الكبير محمد الضيف وقادة كتائب القسام الذين استشهدوا مقبلين غير مدبرين في معركة طوفان الأقصى البطولية”.

واضاف المكتب السياسي للحوثيين “عاش القائد الكبير الشهيد البطل أبو خالد الضيف مقاوماً عنيداً وشجاعاً بطلاً ومبدعاً”، مؤكدا أن “ارتقاء القادة وعمليات الاغتيال الصهيونية لن تزيدنا إلا عزيمة وإصراراً على مواصلة طريق المقاومة”.

وشدد المكتب السياسي لأنصار الله أن “دماء القادة الشهداء مشعل المقاومة ووقود حركتها وطوفان متجدد لن يتوقف إلا بزوال الكيان الصهيوني وتحرير كل فلسطين”.