شاهد: عرض عسكري للقوات السورية الجديدة في حماة

شهدت مدينة حماة السورية مسيرًا عسكريًّا نظمته إدارة العمليات العسكرية، اليوم الجمعة، ظهر فيه المئات من المقاتلين في وسط المدينة مرتدين الزي العسكري، ويحملون الأسلحة الرشاشة، مرددين هتاف “لبيك يا الله”.

واصطف المقاتلون في تشكيلات منظمة، بينما جابت سيارات جيب عسكرية مزيَّنة بعلم سوريا الجديد شوارع المدينة.

ويأتي العرض العسكري قبل أيام من حلول ذكرى مجزرة حماة التي بدأت في الثاني من فبراير/شباط 1982، حيث شنت القوات السورية هجوماً مسلحاً بالأسلحة الثقيلة استمر لحوالي شهر تقريباً. أسفر هذا الهجوم عن مقتل الآلاف وتشريد نحو مئة ألف نسمة، إضافة إلى تدمير جزء كبير من المدينة، لا سيما القسم القديم منها. وأطلق على هذه الأحداث لاحقاً مصطلح “مجزرة حماة”.

وجرت هذه العمليات العسكرية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وشاركت فيها عناصر من الشرطة السرية والمخابرات السورية. وذكرت السلطات السورية آنذاك أن الحملة العسكرية جاءت رداً على ما وصفتها بمحاولة تمرد قادتها جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.

تفاوتت التقديرات بشأن عدد الضحايا جراء هذه الحملة، والتي تمت في ظروف منعت فيها وسائل الإعلام من التغطية بشكل كاف. فقد قدر الصحفي البريطاني روبرت فيسك، الذي زار حماة بعد انتهاء الهجوم، عدد القتلى بنحو عشرة آلاف شخص، بينما أشارت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن عدد الضحايا قد يصل إلى أربعين ألفاً. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن رفعت الأسد، قائد عملية الاجتياح، أن الحملة خلفت خلفاً من 38 ألف قتيل.

مع اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، كانت مدينة حماة من أوائل المدن السورية التي انضمت إلى حركة الاحتجاجات، حيث شهدت مظاهرات سلمية واسعة النطاق. واجهت هذه المظاهرات قمعاً شديداً من قبل الحكومة السورية، باستخدام الدبابات وعمليات الاعتقال الجماعي.