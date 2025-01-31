“لماذا تحتاج مصر كل هذه الغواصات والدبابات؟”.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يحذر من تسليح الجيش المصري

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الجمعة، أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون حذر من تنامي الترسانة العسكرية لمصر، وتساءل عن “سبب استثمار القاهرة مئات الملايين من الدولارات سنويا في أسلحة متقدمة على الرغم من أن مصر لا تواجه أي تهديدات فورية”.

وأضافت الصحيفة أن دانون قال، في مقابلة مع الصحفي ميندي ريزل في برنامج أخبار الأسبوع على إذاعة “كول براما”، إن الحشد العسكري المصري “يدعو إلى القلق في ضوء هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي شنتها حماس على إسرائيل”.

"لماذا يحتاجون كل هذه الدبابات والغواصات؟".. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يعبر عن مخاوف تل أبيب من تسليح الجيش المصري pic.twitter.com/GsEPc6mxKE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 31, 2025

وأضاف دانون أن “مصر تنفق مئات الملايين من الدولارات على المعدات العسكرية الحديثة سنويا، على الرغم من أنه لا يوجد تهديد على حدودها”.

وتابع دانون “لماذ يحتاجون (في مصر) كل هذه الغواصات والدبابات؟ يجب أن ننتبه بعد هجمات السابع من أكتوبر، فقد تعلمنا الدرس. يجب أن نراقب مصر عن قرب، ونستعد لأي سيناريو”.

واشنطن يجب أن تشرح الأمر

وأشار دانون إلى دور الولايات المتحدة في إمداد مصر بالأسلحة، وطالبها بإعادة تقييم الأمر.

ونقلت الصحيفة عن دانون قوله “نحتاج إلى أن نسأل الولايات المتحدة: لماذا تحتاج مصر كل هذه المعدات؟”.

وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن هذه “المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي كبير هذه المخاوف علنا بشأن التوسع العسكري المصري”.

“فجوة الثقة المتنامية بين الدولتين”

وأضافت الصحيفة أن تصريحات دانون تأتي في وقت تقوم فيه إسرائيل “بإعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر”.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من دور الوساطة التي قامت به مصر في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، فإن تصريحات دانون تُبرز “فجوة الثقة المتنامية بين الدولتين”.

يُذكر أن مصر وقّعت مع إسرائيل معاهدة سلام في عام 1979، لكن إسرائيل راقبت عن كثب المشتريات العسكرية للقاهرة، وعلاقاتها مع الجيش الأمريكي، ومشترياتها من أنظمة الأسلحة الأوروبية المتقدمة، حسب ما ذكرت الصحيفة.