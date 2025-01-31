مصر.. حريق كبير بمنطقة بناء السفن في السويس وتفحّم عدد من المراكب (فيديو)

اندلع حريق هائل في ورشة لإصلاح وبناء السفن بمحافظة السويس، شمال شرقي مصر، أمس الخميس، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة.

وبحسب صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، وجه مدير الحماية المدنية بالسويس 12 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وذلك لمنع انتشار النيران إلى باقي المراكب واللنشات الموجودة داخل الورشة والتي لم تطلها ألسنة اللهب.

وانتقلت الأجهزة المختصة، إلى موقع الحريق برفقة قيادات مديرية الأمن لمتابعة جهود السيطرة عليه والتأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد المنطقة المحيطة.

حريق بمنطقة بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس يسفر عن إصابة شخص وتفحم 6 مراكب بشكل كامل والدفاع المدني يواصل عمليات الإطفاء pic.twitter.com/WB0zuroq7X — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 31, 2025

استخدام اللوادر لتسهيل عمليات الإطفاء

وقدمت شركات البترول في السويس دعمًا لفرق الإطفاء، حيث دفعت كل من شركة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للبترول بعناصر إدارة مكافحة الحرائق الخاصة بهما، إلى جانب مدافع مياه بعيدة المدى للمساعدة في السيطرة على النيران.

كما تمت الاستعانة بلوادر لفتح مسارات وسط الركام الناجم عن الحريق، مما ساعد رجال الحماية المدنية على الوصول إلى مصادر اللهب وإخمادها بشكل أكثر فاعلية.

وأسفر الحريق عن التهام النيران لأكثر من 9 مراكب ولنشات تعمل في حرف الصيد ونشاط النزهة، إلا أنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات سواء بين العاملين أو رجال الإطفاء.

وتستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من عدم وجود أي أخطار مستقبلية على المنطقة البحرية المحيطة.