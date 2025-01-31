ناجون من مجزرة حماة يكشفون تفاصيلها بعد 43 عاما من الصمت

كان حيّان حديد في الثامنة عشرة من عمره حين دهم بيته عسكريون في فبراير/شباط 1982 واقتادوه بلباس النوم إلى موقع إعدام في مقبرة في مدينة حماة التي شهدت مجزرة في ظلّ حكم عائلة الأسد.

ويقول حيّان لوكالة الأنباء الفرنسية “لم أروِ ذلك في حياتي من قبل، كلّ شيء ظلّ سرّا، فقط عائلتي كانت تعرف”.

ويضيف الرجل الستيني اليوم والأب لخمسة أبناء، “بعد الأحداث الأخيرة، بات الكلام ممكنا”.

مع سقوط حُكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي امتدّ خمسة وعشرين عاما خلفا لوالده الذي حكم هو الآخر سوريا بقبضة من حديد على مدى ثلاثة عقود، صار بإمكان السوريين الحديث جهرا عمّا كان محرّما في ما مضى.

ومن تلك المحرّمات الكلام عن مجازر حماة، بعد 43 عاما على حصولها.

مذبحة على مدار 27 يوما

في الثاني من فبراير/ شباط من عام 1982، أطلق حافظ الأسد حملة دامية لقمع الإخوان المسلمون في حماة. وفي ظلّ صمت إعلاميّ مُطبق، نفّذت سرايا الدفاع، وهي الميلشيا التي كان يقودها رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، قصفا على المدينة بلا هوادة، وحاربت تنظيم “الطليعة المقاتلة” المنبثق من الإخوان وأجهزت على من صادفته من مدنيين من رجال ونساء وأطفال، بحسب ما يروي شهود لوكالة الأنباء الفرنسية.

وامتدت المذبحة على 27 يوما، ولم تُعرف قط حصيلتها بشكل رسمي. أما التقديرات لضحايا المذبحة فتصل إلى 40 ألفا، أو أكثر، فقدوا حياتهم في ذاك الشهر من عام 1982.

النجاة من الموت بأعجوبة

يقول حيّان إنه لم يكن على أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، لكن اسم عائلته كان كافيا لجلب الويلات عليه.

ويضيف “كنت طالبا في المدرسة حينها، وكان أبي يخاف كثيرا عليّ وعلى شقيقي”. فأحد أقارب العائلة هو مروان حديد، الذي كان قياديا في “الطليعة المقاتلة”، قبل أن يقضي في السجن في العام 1976.

في فبراير/شباط 1982، وبعد 13 يوما من القتال الضاري، وصلت قوات الأسد إلى الحيّ الذي يسكن فيه مروان حديد. واعتقلوا فيه قرابة مئتي رجل واقتادوهم إلى المدرسة الصناعيّة، بحسب ما يروي حيّان.

مع حلول الليل، استُدعي نحو أربعين رجلا منهم، وأيديهم موثوقة بأسلاك هاتف، ونُقلوا في شاحنة. ويقول حيان “حين وصلنا، أخبرت جاري أنها مقبرة، فأجابني: هذا يعني أنّهم سيعدموننا”.

وبالفعل، أطلق صفّان من الجنود النار على المعتقلين، وشعر حيّان حديد بملامسة الرصاص لشعره، لكنه لم يُصب.

ويضيف “سقطت على الأرض، ولم أتحرّك، لا أعرف كيف. لم تكن تلك حيلة واعية منّي لأنجو من الموت”. بعد ذلك، أطلق الجنود رصاصة على كلّ شخص للتثبّت من وفاته، لكن الجندي الذي اقترب منه لتلك الغاية لم يطلق عليه الرصاصة.

ويقول “كنت أرتدي حينها ملابس نوم حمراء اللون، وربما قال في نفسه إنني ميت”. بعد أكثر من أربعة عقود، لا يزال حيّان حديد مذهولا من نجاته.

ويروي “لم أستوعب أنني نجوت إلا بعد ساعة. كنت أسمع صوت نباح كلاب وإطلاق نار، ومطر”. فقام ومشى إلى بلدة سريحين المجاورة في ضواحي المدينة، ثم عاد إلى حماة مع ساعات الفجر، وتسلّل إلى بيت عمّه الذي كان يؤوي سبع عائلات.

ويقول الموظف السابق في مصنع للصلب “كان وجهي أصفر مثل العائد من بين الموتى”.

شاحنات من القتلى

في عام 1982، كانت كاميليا بطرس مسؤولة مكتب القبول في المستشفى الوطني في حماة، قبل أن تصبح ممثلة وكاتبة مسرحية. وعملت مع موظفيها على مدى عشرين يوما على تسجيل أسماء الضحايا المنقولين للمستشفى.

وتقول لوكالة الأنباء الفرنسية “كانت الجثث تصل بالشاحنات، وتلقيها القلّابات على باب المشرحة، بدون توقّف، بشكل يتجاوز قدرتنا على العمل”.

بين الضحايا الذين نقلوا الى المستشفى، من لم يُعثر معهم على بطاقة هوية، وآخرون مجهولون لا يُعرف عنهم سوى اسم الحيّ الذي نُقلوا منه. ودُفن كثيرون في مقابر جماعية، كما تقول.

وتضيف “كنّا نتلقى على مدار ساعة اتصالات من القيادة لمعرفة أعداد القتلى الدقيقة”.

وبحسب الأرقام التي عملت عليها، “بلغ عدد المدنيين القتلى 32 ألفا”، إضافة إلى الآلاف من الجنود. وأبلغت السلطات بهذه الأرقام، قبل أن تُسحَب منها البيانات.

وتروي كاميليا أنّها شاهدت من مكتبها “إعدامات على الجدران”. ولم تستثن هذه الإعدامات العائلات المسيحية أيضا من بينهم والد صهرها. وتقول “لم يُستثنَ أحد من القتل في حماة”.

إعدام أمام العائلة

ويروي بسام السرّاج البالغ من العمر اليوم 79 عاما كيف أُعدم شقيقه مع مجموعة من أبناء الحي على مرأى من زوجته وأطفاله حين سيطرت “سرايا الدفاع” على الحيّ القاطن فيه.

ويؤكد بسام أن شقيقه هذا لم يكن من الإخوان المسلمين. بعد ستة أشهر، اعتُقل شقيقه الثاني ميسر أيضا بتهمة الانتماء للإخوان.

ويقول “بعد ساعتين أو ثلاث، استدعوني لأستلم جثّته”. ومنعت قوات الأمن العائلة من تنظيم مراسم الدفن.

ويضيف “أخذوا شخصا واحدا فقط من العائلة وذهبوا لدفنه”.