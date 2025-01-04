وزير الخارجية السوداني يلتقي نائب وزير الخارجية التركي في بورتسودان

التقى نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران، وزير الخارجية السوداني علي يوسف، عقب وصوله إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يبحث اللقاء المبادرة التركية للتوسط بين السودان والإمارات، كما سيتطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت للجزيرة مباشر أن برهان الدين دوران وصل صباح اليوم إلى مدينة بورتسودان على رأس وفد تركي رفيع المستوى.

وقالت إن المسؤول التركي سيلتقي خلال زيارته عددًا من المسؤولين السودانيين على رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

أردوغان يعرض التوسط

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، في وقت سابق، إن بإمكان أنقرة التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات.

وأكد أردوغان أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته، ومنع أن يصبح مجالًا للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

البرهان يرحب

من جانبه، أشاد البرهان بمواقف تركيا الداعمة للسودان، مثمنًا جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ومعالجتها لكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، حسب بيان لمجلس السيادة السوداني.

ونوه البرهان في هذا الصدد بالنجاح التركي في معالجة الملف السوري، ورحَّب بأي دور تركي يسهم في وقف الحرب بالسودان التي تسببت فيها “مليشيا الدعم السريع المتمردة، حسب وصفه.