“كلكم مذنبون بحق الأطفال”.. فلسطيني ينهار ويوجه رسالة للعالم من غزة (فيديو)

وثّق مقطع مصور انهيار فلسطيني أمام مستشفى في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين.

ويُظهر المقطع الرجل وهو يصرخ، ويتساءل: لماذا تخلى العالم عن غزة؟ التي تتعرض لحرب إبادة منذ 15 شهرًا. ويكرر الرجل عبارة “كل العالم مذنب بحق أطفال غزة وأهل غزة” معبّرًا عن حالة القهر التي يعيشها سكان القطاع.

ويسأل “ماذا فعلنا بحق العالم؟ لماذا يتفرجون على دمائنا؟ لماذا يقف العالم موقف المتفرج؟ أمريكا، أوروبا، العرب، كلكم مذنبون، كلكم مخطئون. ماذا اقترفنا للعالم حتى يقف موقف المتفرج من دمائنا؟”. وهتف قائلًا “أين الإنسانية؟ أين أصحاب الضمائر الحية؟”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا عسكريًّا واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 154 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أدى الهجوم إلى فقدان أكثر من 11 ألف شخص، مع دمار هائل طال البنية التحتية والمنشآت المدنية.

وتسببت الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع في وفاة العشرات من الأطفال والمسنين جراء سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية.