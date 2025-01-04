عشرات الشهداء والجرحى وتدمير أحياء سكنية جراء قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة في غزة (فيديو)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء القطاع. واستهدفت الغارات الإسرائيلية المكثفة، السبت، مناطق سكنية ومدارس ومخيمات للنازحين، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف الإسرائيلي طال مناطق متفرقة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، حيث تعرضت مدينة غزة ومخيم البريج وجباليا ورفح لهجمات عنيفة. وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير منازل وأحياء سكنية بأكملها، بينما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وهذا إحصاء للشهداء والأماكن التي تعرضت لقصف الاحتلال، حسب مراسل الجزيرة مباشر ومصادر فلسطينية محلية: