عشرات الشهداء والجرحى وتدمير أحياء سكنية جراء قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة في غزة (فيديو)
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4/1/2025-|آخر تحديث: 4/1/202509:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء القطاع. واستهدفت الغارات الإسرائيلية المكثفة، السبت، مناطق سكنية ومدارس ومخيمات للنازحين، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف الإسرائيلي طال مناطق متفرقة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، حيث تعرضت مدينة غزة ومخيم البريج وجباليا ورفح لهجمات عنيفة. وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير منازل وأحياء سكنية بأكملها، بينما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وهذا إحصاء للشهداء والأماكن التي تعرضت لقصف الاحتلال، حسب مراسل الجزيرة مباشر ومصادر فلسطينية محلية:
- 11 شهيدًا، بينهم 7 أطفال وامرأتان، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الغولة في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
- 7 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف مدفعي مكثف استهدف جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
- 5 شهداء وعدد كبير من الجرحى، مع بقاء ما لا يقل عن 10 أشخاص مفقودين تحت ركام المنازل بعد تدمير طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًّا، بما في ذلك عمارة لعائلة العشي.
- 5 شهداء ومصابون بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
- 4 شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا لمواطنين في شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدينة غزة.
- 4 شهداء وعدد من الاصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في محيط مسجد النور المحمدي بالشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
- 3 شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة أبو الحلو للنازحين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.
- 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الشوبكي في شارع الصحابة بحي الدرج شرقي مدينة غزة.
- 3 شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لسيارة عند مفترق أبو هولي جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
- شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي دمر مربعًا سكنيًّا على رؤوس قاطنيه في منطقة الصناعة وسط مدينة غزة.
- شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال تجمعًا لمواطنين في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدينة غزة.
- 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في شارع المزرعة غرب دير البلح وسط قطاع غزة
- شهيد وصل إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الفردوس في رفح جنوبي قطاع غزة.
- شهيد بقصف طائرات الاحتلال محيط أبراج المخابرات شمال مدينة غزة.
- وصول شهيدين بغارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى مستشفى ناصر في خان يونس.
- شهداء ومصابون إثر قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة بنات الصبرة جنوبي مدينة غزة.
- إصابات نتيجة استهداف الاحتلال تجمعًا لمواطنين بمحيط مفترق الحلبي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
- وصول عشرات المصابين إلى مستشفى المعمداني إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مواطنين بمحيط الحلبي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
- غارة إسرائيلية تستهدف محيط منطقة السرايا بمدينة غزة شمالي القطاع.
- قصف منزل سكني خلف مجمع السرايا وسط مدينة غزة.
- أداء صلاة الجنازة على الزميلة الصحفية أريج شاهين وأمها اللتين استشهدتا ليلة أمس باستهداف إسرائيلي لمنزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
المصدر : الجزيرة مباشر