مايكروسوفت تضخ 80 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “مايكروسوفت” في منشور على مدونتها، الجمعة، عن نيتها استثمار حوالي 80 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، بهدف بناء مراكز بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتوسيع تطبيقاته وتعزيز خدمات الحوسبة السحابية.

وأوضح براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة “مايكروسوفت” ورئيسها، أن أكثر من نصف هذا الاستثمار الضخم سيخصص للولايات المتحدة.

وأضاف “اليوم، تقود الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي بفضل استثمارات رأس المال الخاص والابتكار الذي تقدمه الشركات الأمريكية بجميع أحجامها، من الناشئة إلى الراسخة”.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع إنفاقها الرأسمالي بنسبة 5.3% ليصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، مما يعكس التزامها بالتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويشهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تصاعدًا عالميًا، مع إدراك الشركات والحكومات لأهمية هذه التكنولوجيا في تشكيل المستقبل، إذ يُعد الذكاء الاصطناعي قوة دافعة في تحسين العمليات، وزيادة الإنتاجية، وتقديم حلول مبتكرة في مختلف الصناعات مثل الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والتعليم.