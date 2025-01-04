مصر.. هبوط اضطراري لطائرة روسية تقل “236 راكبا” في مطار شرم الشيخ

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، مساء أمس الجمعة، هبوطًا اضطراريًا لطائرة من طراز (إيرباص A321) كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى روسيا، وعلى متنها (236) راكبًا.

وأعلنت وزارة الطيران المصرية، أن طائرة روسية تابعة لشركة (يورال إير) الروسية هبطت اضطراريا في مطار شرم الشيخ الدولي، عقب عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق.

وقالت الوزارة في بيان “شهد مطار شرم الشيخ الدولي مساء الجمعة هبوطًا اضطراريًا آمنًا لطائرة تابعة لشركة يورال إير الروسية كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرغ بروسيا وعلى متنها 236 راكبًا”.

مطار شرم الشيخ الدولي يشهد هبوطًا آمنًا لطائرة روسية عقب طلب عودتها لوجود عطل فني مفاجئ فى ٣ يناير ٢٠٢٥ pic.twitter.com/dpB2ysQTEJ — Egyptian Ministry of Civil Aviation (@civil_ministry) January 3, 2025

عطل فني في أحد المحركات

وأوضحت أن ذلك تم عقب تلقي بلاغ من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق، موضحة أن قائد الطائرة الروسية طلب على الفور من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريا.

وقالت الوزارة إن برج المراقبة قام بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المُتبعة بالمطار لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة جميعها، للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة.

وأضافت “في تمام الساعة 16:55 مساءً، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على أرض المطار، حيث تم توجيهها إلى الموقع المُخصص وتم نقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي”.

وقال بيان الوزارة، إن الفرق الفنية المختصة قامت جميعها بإجراءات الفحص اللازمة لتحديد سبب العطل، وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة.

وشهد الأسبوع الأخير من العام المنصرم وبداية العام الحالي، حوادث طيران عدة بمناطق عدة في العالم خلّفت ضحايا ومصابين، كانت أكبرها تحطم طائرة في كوريا الجنوبية.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، قالت السلطات الكورية الجنوبية، إن النيران اندلعت في طائرة كان على متنها 181 شخصا بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار جنوب غرب سيول، مما أسفر عن مقتل معظم من كانوا على متنها باستثناء شخصين تم إنقاذهما.