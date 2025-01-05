الأونروا: الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن الطقس البارد في قطاع غزة تسبب في وفاة سبعة من الأطفال حديثي الولادة على الأقل، حيث لا يجدون مأوى يحميهم من البرد.

وأضافت في منشور على منصة إكس، الأحد، أن نحو 7700 من الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة “يفتقرون إلى الرعاية اللازمة لإنقاذ حياتهم”.

Our latest situation update on the📍#GazaStrip and the📍#WestBank: 🔹Cold weather and lack of shelter are causing the deaths of newborns in #Gaza. 7,700 newborns lack lifesaving care. To date, at least seven babies have reportedly died. 🔹@WHO condemns the Israeli Forces’ raid… pic.twitter.com/9Crd9Zyk0y — UNRWA (@UNRWA) January 5, 2025

وحذرت الأونروا، أمس السبت، من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها المتوقع بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت الأونروا في بيان مقتضب “الوقت يوشك على النفاد بخصوص الحظر المحتمل على الوكالة، الذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين”.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة “لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست الإسرائيلي، يجب أن يغير قراره بحظرها”.

الصحة العالمية تدين استهداف المستشفيات

وأشارت الأونروا في منشورها، الأحد، إلى أن منظمة الصحة العالمية أدانت الغارة الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة التي أدت إلى توقفه عن العمل، بعد أن كان آخر مستشفى يقدم الخدمة الطبية لسكان شمال القطاع.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم التحقق من تعرض مستشفى كمال عدوان لنحو 50 هجوما، سواء على المستشفى نفسه أو على محيطه، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المطالبة بالإفراج عن أبو صفية

وفي السياق طالبت المنظمة العالمية إسرائيل بالإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي قامت باعتقاله مع مجموعة من العاملين بالستشفى من مقر عملهم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، منذ اعتقال مدير المستشفى حسام أبو صفية في 27 ديسمبر، لم ترد أي معلومات عن سلامته أو حالته الصحية.

وأضاف غيبريسوس في منشور عبر إكس “نواصل دعوتنا إسرائيل للإفراج عن أبو صفية”.

وأكد أن الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي يجب أن تنتهي، وأنه يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار.