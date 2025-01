الأونروا: الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن الطقس البارد في قطاع غزة تسبب في وفاة سبعة من الأطفال حديثي الولادة على الأقل، حيث لا يجدون مأوى يحميهم من البرد.

وأضافت في منشور على منصة إكس، الأحد، أن نحو 7700 من الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة “يفتقرون إلى الرعاية اللازمة لإنقاذ حياتهم”.

Our latest situation update on the📍#GazaStrip and the📍#WestBank:

🔹Cold weather and lack of shelter are causing the deaths of newborns in #Gaza. 7,700 newborns lack lifesaving care. To date, at least seven babies have reportedly died.

🔹@WHO condemns the Israeli Forces’ raid… pic.twitter.com/9Crd9Zyk0y

— UNRWA (@UNRWA) January 5, 2025