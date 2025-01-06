“أبيدوا نابلس وجنين”.. سموتريتش يدعو لممارسة التطهير العرقي بحق فلسطينيي الضفة عقب عملية كدوميم

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى تنفيذ إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين في مدينتي نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، على غرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وجاءت تصريحات سموتريتش، تعليقًا على مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم، التي يقطنها الوزير، شرق قلقيلية. وقال في بيانه “يجب أن تكون بلدة بندق (بلدة فلسطينية) ونابلس وجنين مثل جباليا، حتى لا تصبح كفار سابا مثل كفار غزة“.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جباليا عبر قصف مكثف وحصار خانق، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبًا.

“مَن يتبع طريق حماس سيدفع ثمنًا باهظًا”

وفي سياق متصل، دعا سموتريتش إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لمناقشة التصعيد في الضفة الغربية، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان “سنعثر على القتلة ونحاسبهم، هم وكل من ساعدهم. لن يفلت أحد من العقاب”.

من جهته، كتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس عبر منصة إكس “لن نسمح بتحول الوضع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى ما كان عليه في غزة. مَن يتبع طريق حماس سيدفع ثمنًا باهظًا”.

מי שילך בדרכו של החמאס בעזה ויתן חסות לרצח ולפגיעה ביהודים ישלם מחירים כבדים. הנחיתי את צה"ל לפעול בעוצמה מול כל מקום שאליו יוליכו עקבות הרוצחים. לא נשלים עם מציאות עזתית ביהודה ושומרון ומי שילך בדרכו של החמאס בעזה ויאפשר ויתן חסות לרצח ולפגיעה ביהודים – ישלם מחיר כבד. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) January 6, 2025

وكانت “نجمة داود الحمراء” قد أعلنت مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في عملية إطلاق نار من سيارة متحركة استهدفت حافلة وسيارات مستوطنين. وردًا على العملية، أغلق جيش الاحتلال مدينة قلقيلية وعدة بلدات شمالي الضفة، ودفع بتعزيزات عسكرية لتمشيط المنطقة بحثًا عن منفذي الهجوم.