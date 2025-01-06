تحطم مروحية تابعة لخفر السواحل الهندي ومصرع جميع ركابها (شاهد)

أفادت وسائل إعلام هندية، أمس الأحد، بتحطم مروحية تابعة لخفر السواحل الهندي في مطار بوربندر بولاية غوجارات غربي البلاد.

وأسفر الحادث المأساوي عن مصرع جميع أفراد الطاقم الذين كانوا على متنها، وعددهم 3 أشخاص، اثنان منهم طياران.

ووفقًا للتقارير الأولية، وقع الحادث في مطار بوربندر بولاية غوجارات. وقد انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من موقع الحادث.

وذكرت التقارير أن اثنين من المصابين فارقا الحياة أثناء نقلهم إلى المستشفى، وأن شخصًا آخر لقي حتفه بعدما قفز من المروحية في محاولة للنجاة.

وأظهرت الصور الواردة من موقع الحادث مشاهد مروعة، حيث اندلعت ألسنة اللهب في الهواء وغطى الدخان الكثيف السماء.

وكانت المروحية قد أقلعت في مهمة تدريب روتينية، لكن خللًا تقنيًّا أدى إلى تحطمها أثناء الهبوط. وتأتي هذه المأساة بعد شهرين فقط من حادث مشابه تحطمت فيه مروحية أخرى تابعة لخفر السواحل.