سموتريتش يتعهد بإلغاء اتفاقية أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية

تعهّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، بإلغاء اتفاقية أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة استعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في رد على تغريدة لزعيم المعارضة يائير لابيد “سنلغي اتفاقية أوسلو، ونفكك السلطة الفلسطينية، ونستعيد السيطرة، ونقضي على الإرهاب”. وأضاف أن حكومته ستصحح ما وصفها بـ”أخطاء” الحكومات السابقة، بما في ذلك الانسحاب من غزة وجنوب لبنان.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن هذه الخطوات “صعبة ومعقدة وتمثل تحديًا سياسيًّا وأمنيًّا”، لكنه شدَّد على أن فترة حكم الائتلاف الحالي “ستُسجَّل في تاريخ إسرائيل نقطة تحوُّل مؤثرة في مفهوم الأمن”.

وعن الضفة الغربية، تعهّد سموتريتش بإحداث تغيير جذري في الوضع هناك، قائلًا “بحلول نهاية ولايتنا، ستبدو يهودا والسامرة مختلفة تمامًا”. وأضاف “يمكنك اعتبار هذا التزامًا”.

واتفاقية أوسلو هي اتفاقية سلام مُوقعة عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية وحكم ذاتي محدود في مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع ترتيب مفاوضات لاحقة بشأن قضايا جوهرية مثل القدس واللاجئين والمستوطنات.

“إبادة” نابلس وجنين

كما دعا سموتريتش إلى جعل مدينتي نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية مثل جباليا في قطاع غزة.

وقال سموتريتش -وهو من قادة اليمين المتطرف- إن “نابلس وجنين يجب أن تكونا مثل جباليا“، في إشارة إلى البلدة الفلسطينية شمالي قطاع غزة التي تعرضت لدمار هائل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي عقب مقتل 3 مستوطنين وإصابة 9 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق مدينة قلقيلية، حيث يقيم سموتريتش نفسه.

حماس: دعوة لتوسيع حرب الإبادة

في المقابل، أصدرت حركة حماس بيانًا وصفت فيه دعوة سموتريتش بأنها “دعوة صريحة لتوسيع حرب الإبادة الفاشية”. وأضافت الحركة أن هذه التصريحات تأتي “في إطار مخططات اليمين الصهيوني المتطرف لإحكام السيطرة على الضفة وتهجير أهلها”.

وطالبت حماس بتدخل عاجل من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة “مجرمي الحرب الصهاينة” على تحريضهم المستمر وممارساتهم المنتهكة للقوانين الدولية.

يُذكر أن سموتريتش يدعو منذ سنوات إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.