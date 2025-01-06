سوريا.. أهالي حي جوبر يعودون بحثا عن قبور ذويهم (شاهد)

بعد 12 عاما من التهجير والغياب القسري بسبب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، شهد حي جوبر، وهو أحد أحياء مدينة دمشق، عودة كثيرين من أهله. وبين رحلة البحث عن منازلهم ورحلة البحث عن مقابر ذويهم، انطلق أهالي الحي ليسترجعوا ماضيهم فيه.

أبو فهد، عامل المقبرة الوحيد بالمدينة، هو أحد شهود العيان الباقين على قيد الحياة، وقد أشار إلى صعوبة الفترة التي عاشوها خلال الحرب قائلا “لم يُسمح لنا بدفن موتانا إلا مرتين خلال 6 أو 7 سنوات. كنا ننتظر حتى يغادر الأمن المنطقة”. وأضاف “في إحدى المرات دفنا 11 شخصًا وطفلين سرًّا، لأن الأمن كان يمنعنا”.

“كل شيء هنا دُمِّر”

وأشار أبو فهد إلى ما حل بالمدينة من خراب ودمار قائلا “كل شيء هنا دُمّر، الناس لا يعرفون حتى بيوتهم”. وأضاف “الحمد لله أن ذاكرتي قوية، الله أعطاني القوة لأساعدهم في العثور على قبور أحبائهم”.

وفعلت سنوات الحرب فعلها ففرقت بين أهالي المدينة، وفق ما يقول أبو فراس الخطيب “اليوم، بعد 12 سنة من التهجير، نحن متفرقون في كل مكان”.

وأضاف “بعضنا في الخارج، وبعضنا نازح في مناطق بعيدة داخل سوريا. لكننا نعيش على أمل العودة، ولو لرؤية ما تبقى من ذكرياتنا”.