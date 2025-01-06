شاهد: الشهيد يحيى السنوار وعلم فلسطين يزيّنان لافتات النجم الساحلي بالدوري التونسي

عبّر جمهور نادي النجم الساحلي عن دعمه لغزة وفلسطين، في الملعب الأولمبي بسوسة، بلافتات ضخمة (تيفو) تحمل صورة الشهيد يحيى السنوار وأعلام فلسطين، خلال مباراته ضد ضيفه النادي الإفريقي ضمن الدوري التونسي لكرة القدم، أمس الأحد.

وأظهرت مقاطع متداولة شاركها ناشطون وحسابات تونسية عبر المنصات، مشاهد لللافتة التي غطت جزءا من المدرجات وفيها صورة ضخمة للسنوار تحيط بها ألوان علم فلسطين وعبارة “يحيى شهيدا”، إضافة إلى رفع علم فلسطيني ضخم في جزء آخر من مدرجات الجماهير.

وعلّق مشجعو النجم الساحلي لافتة كبيرة زينت المنطقة السفلية من المدرجات، كُتب عليها “أسياد دولتنا عبيد ونحن من يولد منا كل يوم شهيد”.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ليبقى النجم الساحلي في المركز السادس برصيد 22 نقطة، ويصعد النادي الإفريقي إلى المركز الثالث بـ29 نقطة.