شاهد: اللحظات الأولى لقصف إسرائيل خيمة للنازحين في غزة

وثقت مشاهد متداولة لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين.

وأدّت الغارة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة وصولهم إلى المستشفى وبينهم أطفال.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث استشهد 45 ألفًا و854 فلسطينيًّا، وأصيب أكثر من 109 آلاف، معظمهم من الأطفال والنساء.